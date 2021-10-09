Талибы* заявили, что США предоставят Афганистану вакцины от COVID-19

Делегация «Талибана»* (организация запрещена и признана террористической в РФ) провела встречу с представителями США в Катаре. Об этом 9 октября сообщает телеканал Al Jazeera.
Назначенный талибами министр иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Моттаки рассказал, что боевики предложили американцам «открыть новую страницу в отношениях», а также попросили их не вмешиваться во внутренние дела страны.
Кроме того, Моттаки заявил, что представители США пообещали предоставить афганцам вакцины от коронавируса.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что Россия пригласила талибов принять участие во встрече «московского формата», которая намечена на 20 октября. Представитель боевиков Билал Карими заявил РИА Новости, что они пока не решили, будут ли участвовать в этой встрече.
* Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено на территории РФ.