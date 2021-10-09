Талибы* заявили, что США предоставят Афганистану вакцины от COVID-19

Делегация «Талибана»* (организация запрещена и признана террористической в РФ) провела встречу с представителями США в Катаре. Об этом 9 октября сообщает телеканал Al Jazeera.



Назначенный талибами министр иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Моттаки рассказал, что боевики предложили американцам «открыть новую страницу в отношениях», а также попросили их не вмешиваться во внутренние дела страны.



Кроме того, Моттаки заявил, что представители США пообещали предоставить афганцам вакцины от коронавируса.

