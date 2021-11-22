Нужно привить 70–75% населения. Гинцбург ответил, когда закончится пандемия COVID-19

Пандемия коронавируса закончится, когда 70–75% населения будут иметь необходимое количество антител. Об этом 22 ноября заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.



«Пандемия… если она вызвана возбудителем, который передается воздушно-капельным путем... закончится, когда будет провакцинировано 70–75% населения. Не просто провакцинировано, а, соответственно, будет иметь необходимое количество защитных антител. Тогда эпидемический процесс будет самозатухающим, а не разгорающимся, коим он является в настоящее время», — сказал он в эфире канала «Россия 24» (цитата по РИА Новости).

