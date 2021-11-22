Нужно привить 70–75% населения. Гинцбург ответил, когда закончится пандемия COVID-19

Пандемия коронавируса закончится, когда 70–75% населения будут иметь необходимое количество антител. Об этом 22 ноября заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Пандемия… если она вызвана возбудителем, который передается воздушно-капельным путем... закончится, когда будет провакцинировано 70–75% населения. Не просто провакцинировано, а, соответственно, будет иметь необходимое количество защитных антител. Тогда эпидемический процесс будет самозатухающим, а не разгорающимся, коим он является в настоящее время», — сказал он в эфире канала «Россия 24» (цитата по РИА Новости).
Он отметил, что нынешних темпов вакцинации для этого недостаточно, их необходимо увеличить в 3–4 раза.
Ранее Гинцбург назвал «великолепной» идею ввести QR-коды для транспорта и кафе. По его словам, эта мера эффективна и положительно скажется на циркуляции «дельта»-штамма COVID-19. При этом он отметил, что QR-коды помогут лишь в том случае, если их не будут подделывать.