Гинцбург назвал «великолепной» идею ввести QR-коды для транспорта и кафе

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи считает, что введение QR-кодов будет иметь положительное влияние в борьбе с пандемией.



«Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно», — цитирует 11 ноября РБК заявление Александра Гинцбурга.



По его словам, такая мера положительно скажется на циркуляции дельта-штамма COVID-19. Директор центра Гамалеи также призвал бороться с продажей фальшивых сертификатов.

