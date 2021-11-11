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Гинцбург назвал «великолепной» идею ввести QR-коды для транспорта и кафе

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи считает, что введение QR-кодов будет иметь положительное влияние в борьбе с пандемией.

«Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно», — цитирует 11 ноября РБК заявление Александра Гинцбурга.

По его словам, такая мера положительно скажется на циркуляции дельта-штамма COVID-19. Директор центра Гамалеи также призвал бороться с продажей фальшивых сертификатов.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом сегодня, 11 ноября, подтвердил разработку законопроектов о QR-кодах на транспорте.

Подробнее о предложениях правительства по этому поводу читайте на «Фонтанке». Отметим, ранее пресс-секретарь президента Песков заявил, что на федеральном уровне не планируется никаких дополнительных ограничений по коронавирусу.

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Комментарии (4)

Олег З
Доколе будут издеваться???
266605005
чего ж он так не топит чтобы тот же Pfizer пустили в Россию а не только его "творение"?
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