Гинцбург назвал «великолепной» идею ввести QR-коды для транспорта и кафе

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи считает, что введение QR-кодов будет иметь положительное влияние в борьбе с пандемией.
«Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно», — цитирует 11 ноября РБК заявление Александра Гинцбурга.
По его словам, такая мера положительно скажется на циркуляции дельта-штамма COVID-19. Директор центра Гамалеи также призвал бороться с продажей фальшивых сертификатов.
Оперштаб по борьбе с коронавирусом сегодня, 11 ноября, подтвердил разработку законопроектов о QR-кодах на транспорте.
Подробнее о предложениях правительства по этому поводу читайте на «Фонтанке». Отметим, ранее пресс-секретарь президента Песков заявил, что на федеральном уровне не планируется никаких дополнительных ограничений по коронавирусу.