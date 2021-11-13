Гинцбург: QR-коды помогут в борьбе с коронавирусом, если их не будут подделывать

Введение обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах поможет в борьбе с коронавирусной инфекцией лишь в том случае, если сертификаты не будут поддельными. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.



«Этой меры достаточно [для борьбы с пандемией], единственное, чтобы эта мера выполнялась, а не была профанацией, когда коды начинают покупать», — 13 ноября процитировало его агентство.

Ранее правительство России внесло в Государственную думу проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года. Аптеки, продовольственные магазины и торговые точки с товарами первой необходимости можно будет посещать без каких-либо документов.