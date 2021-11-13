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В Госдуме законопроекты о QR-кодах на транспорте

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Гинцбург: QR-коды помогут в борьбе с коронавирусом, если их не будут подделывать

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Введение обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах поможет в борьбе с коронавирусной инфекцией лишь в том случае, если сертификаты не будут поддельными. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Этой меры достаточно [для борьбы с пандемией], единственное, чтобы эта мера выполнялась, а не была профанацией, когда коды начинают покупать», — 13 ноября процитировало его агентство.

Ранее правительство России внесло в Государственную думу проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года. Аптеки, продовольственные магазины и торговые точки с товарами первой необходимости можно будет посещать без каких-либо документов.

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Комментарии (15)

Memory17
А почему, если вы считаете, что вакцины реально помогают, вы не добиваетесь признания на территории России всех одобренных ВОЗ вакцин и лоббируете только свой продукт?
Возможность выбора вакцины точно могла бы увеличить доверие к вакцинации.
Memory17
А почему, первыми в мире создав вакцину, вы до сих пор не можете добиться признания этой вакцины ВОЗ?!
Наверное это было бы аргументом для сомневающихся.
Владислав М
У меня уже сложилась устойчивая ассоциация, Гинцбург - чушь!
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