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Признавшийся в людоедстве Комаров арестован. Потеряв труп на «Сортавале», он вспомнил про «невкусное» убийство

Признавшегося в убийстве и каннибализме в Петербурге Егора Комарова отправили в СИЗО

Всеволожский районный суд Ленинградской области на два месяца изолировал от общества Егора Комарова, задержанного после ДТП с вылетевшим из багажника телом петербуржца. Он признался, что убил не впервые.

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Как сообщили в пресс-службе судов Ленобласти, 22 ноября суд удовлетворил ходатайство следствия и определил Комарова в СИЗО до 20 января. Ему вменяют убийство 50-летнего жителя Петербурга в гаражах на Лабораторном проспекте. Комаров свою причастность не отрицает.

До того, как оказаться в суде, 23-летний петербуржец вместе с сотрудниками областного Следкома побывал в парке Сосновка, где рассказал и показал, как в сентябре прошлого года с ножом напал на 38-летнего биржевого брокера, а потом приготовил его язык. На допросе заявил, что было невкусно.

Следствие просит заключить под стражу второго обвиняемого в убийстве — ровесника Комарова, с которым тот якобы расправился с 50-летним мужчиной в гаражном кооперативе. Третьему фигуранту вменили укрывательство преступления: по версии следствия, мужчина согласился помочь вывозить тело, для чего предоставил свою машину и свои услуги в качестве водителя.

Около четырёх утра 20 ноября на 24-м километре трассы А-121 «Сортавала», у развязки с деревней Керро, «Митсубиши Галант» врезался в отбойник. От удара из багажника вылетело тело мужчины с головой, держащейся на одних позвонках. Из машины выскочили трое и убежали в лес. Когда их задержали в Петербурге, они признались, что везли тело из гаражного кооператива на Лабораторном проспекте, 14. Они же рассказали, что мотивом стала месть.

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Комментарии (6)

Александр Н
"Людоедство комаров" - это звучит!
videosokolspb
Ну на самом деле уже хватит смаковать… прямо как будто сами получаете от этого удовольствие -
266700951
😂😂😂😂 почему? вам не нравится статья ? Отлично написано, в стиле треш и хоррор... 😂😂😂
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