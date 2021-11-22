Признавшийся в людоедстве Комаров арестован. Потеряв труп на «Сортавале», он вспомнил про «невкусное» убийство

Как сообщили в пресс-службе судов Ленобласти, 22 ноября суд удовлетворил ходатайство следствия и определил Комарова в СИЗО до 20 января. Ему вменяют убийство 50-летнего жителя Петербурга в гаражах на Лабораторном проспекте. Комаров свою причастность не отрицает.



До того, как оказаться в суде, 23-летний петербуржец вместе с сотрудниками областного Следкома побывал в парке Сосновка, где рассказал и показал, как в сентябре прошлого года с ножом напал на 38-летнего биржевого брокера, а потом приготовил его язык. На допросе заявил, что было невкусно.