Смольному предложили по системе ГЧП снабдить три петербургские больницы экстренными отделениями

По данным «Фонтанки», АО «Группа ВИС» заинтересовано в создании трех отделений экстренной медицинской помощи в Елизаветинской, Александровской и 26-й больницах. Этот вопрос обсуждался в ноябре на совещании в Смольном с участием вице-губернатора Максима Соколова.

Согласно представленным материалам, стоимость создания оценивается в 31,2 млрд рублей, половину этой суммы должен составить капитальный грант из бюджета Петербурга — 15,6 млрд рублей. В течение 8 лет эксплуатации инвестор должен получать компенсацию затрат около 6 млрд бюджетных рублей ежегодно.



Как рассказывала «Фонтанка», по одному типовому проекту в Петербурге построены три крупнейшие многопрофильные больницы: 26-я городская больница (1975 год), Елизаветинская больница (1982), Александровская больница (1985). Все они работают в режиме оказания экстренной помощи, в сутки в них доставляется до 300, а бывает, и 350 пациентов. В 1980-х годах такой поток пациентов никто не предполагал. О необходимости появления современных отделений экстренной помощи говорилось давно, но только в 2014 году было решено их строить. Тогда предполагалось, что каждый корпус обойдется городу в сумму около 5,5 млрд рублей. В 2015 году провели изыскательские работы, подготовили проектно-сметную документацию. Но случился кризис, и все остановилось.

Если соглашения о ГЧП будут подписаны, новые отделения потребуется включить в госпрограмму «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», а финансирование будет заложено на 2024–2026 годы в рамках капитального гранта. При этом в Адресную инвестиционную программу Петербурга на 2022 год было включено проектирование нового корпуса для отделения экстренной помощи на Вавиловых, 14, — Елизаветинской больнице. Теперь непонятно, получит ли она новый проект отделения раньше Александровской и 26-й.

