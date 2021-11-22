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В Петербурге прекратили уголовное дело о поборах с сотрудников НИИ ЛОР. Автор схемы отделался судебным штрафом

В Петербурге прекратили дело в отношении бывшего замдиректора НИИ ЛОР Коноплева

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Ленинский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении бывшего замдиректора НИИ ЛОР Олега Коноплева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом 22 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Установлено, что в период с 2017-го по апрель 2020 года Коноплев незаконно организовывал выплату надбавок девятерым подчиненным, а после под угрозой вынуждал их перечислять деньги ему. Всего профессору удалось заполучить 2 650 000 рублей.

Адвокат обвиняемого заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Коноплева, так как тот возместил ущерб, уволился из НИИ, признал свою вину, раскаялся, а также имеет заслуги в области медицины, является заслуженным врачом РФ.

«Суд уголовное дело прекратил, назначив Коноплеву судебный штраф в размере 30 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Фонтанка» писала, что Коноплев был задержан в январе 2021 года. В апреле сообщалось, что изначально сумма поборов составляла почти 3 млн рублей, а позже к ней прибавили еще 3,6 млн. Предполагалось, что деньги от подчиненных он получал за покровительство и продвижение по службе.

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Комментарии (4)

Владислав М
30 000 штрафа за миллионные мошенничества, грозившие здоровью и безопасности населения? Гуманность суда просто поражает!
тов
Хосспади, делов-то.

В районных поликлиниках врачи за двоих-троих работают, а кто-то с мертвых душ получает.
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