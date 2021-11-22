В Петербурге прекратили уголовное дело о поборах с сотрудников НИИ ЛОР. Автор схемы отделался судебным штрафом

Ленинский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении бывшего замдиректора НИИ ЛОР Олега Коноплева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом 22 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Установлено, что в период с 2017-го по апрель 2020 года Коноплев незаконно организовывал выплату надбавок девятерым подчиненным, а после под угрозой вынуждал их перечислять деньги ему. Всего профессору удалось заполучить 2 650 000 рублей.



Адвокат обвиняемого заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Коноплева, так как тот возместил ущерб, уволился из НИИ, признал свою вину, раскаялся, а также имеет заслуги в области медицины, является заслуженным врачом РФ.

