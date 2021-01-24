Нелегальный доход главного врача НИИ ЛОР в Петербурге оценён почти в 3 млн. Профессор отправлен под домашний арест

Обвиняемого в получении взятки главного врача НИИ ЛОР в Петербурге Олега Коноплева суд отправил под домашний арест. Решение вынесено 24 января.
Об аресте Коноплева сообщает Объединенная пресс-служба судов. Как полагает следствие, заместитель директора НИИ ЛОР Коноплев выписывал сотрудникам премии за проведение операций по высокотехнологичным видам медицинской помощи. Часть обналиченных сумм забирал себе. Деньги приходили в учреждение из негосударственных источников финансирования. Общий объём присвоенных надбавок составил 875 тысяч рублей. Также главный врач, по версии следствия, получил от подчинённого сотрудника 2,1 миллиона рублей за покровительство по службе.
«Коноплев вину не признает, от дачи показаний отказывается, просил избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, которая не будет препятствовать продолжению его профессиональной деятельности», — рассказали в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Под домашним арестом Коноплев останется до 28 февраля.
Заслуженного врача РФ и профессора 66-летнего Олега Коноплева задержали 22 января. Возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и получении взятки. Ранее «Фонтанка» писала о схеме премирования через отдел платных услуг в Госпитале для ветеранов войн.