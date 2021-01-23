Премиальные миллионы. Заподозренный во взятке профессор НИИ ЛОР мечтал о прибавке к зарплате

Прибавка к зарплатам за счёт липовых премий могла практиковаться в НИИ ЛОР, главный врач которого задержан по подозрению в получении взятки.



Как стало известно «Фонтанке» 23 января, 66-летний профессор Олег Коноплев, по версии следствия, получил от подчинённого 2,1 млн рублей. Деньги поступали в несколько траншей. Реализовывалась схема, при которой главный врач выписывает премии, часть суммы сотрудник забирает себе, часть — отдаёт начальнику.

Заслуженного врача РФ и профессора Олега Коноплева задержали накануне. Возбуждено уголовное дело по получению взятки в особо крупном размере.