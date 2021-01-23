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В Петербурге по подозрению в получении миллионной взятки задержан главный врач НИИ ЛОР

Заслуженного врача РФ и профессора заподозрили в получении взятки в особо крупном размере в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке» 23 января, накануне сотрудники экономической полиции задержали главного врача НИИ уха, горла, носа и речи Минздрава России Олега Коноплева. 66-летнего профессора заподозрили в получении взятки. Как полагает следствие, Коноплев, являясь заместителем директора СПб НИИ ЛОР, за общее покровительство по службе получил от подчинённого 2,1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по 290-й статье УК РФ («Получение взятки»). Заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук Олег Коноплев в медицине работает более 40 лет.

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Комментарии (8)

guess
Итоги не офишируют, но по факту, с приходом ковида, по стране прошлась серьезная (по цифрам) замена главврачей. По сути, да, всех не согласных с новыми правилами "игры" убрали теми или иными способоми, доступными в нашем полицейском государстве.
260667591
Стал неугодным или перешёл дорогу. Кто то строительство дворцы за миллиарды и ничего, а тут за копейки срок
261847251
В ЛОР НИИ "общее покровительство по службе" можно как-то конвертировать хотя бы в 2 лимона?
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