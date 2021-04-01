Профессору НИИ ЛОР нашли ещё одну взятку. Сумма возможных поборов с коллег увеличилась вдвое

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 апреля, накануне после проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники экономической полиции нашли подтверждение еще одному факту получения взяток от подчиненных.
Наше издание писало, что Коноплева задержали в январе 2021 года за то, что, по версии следствия, он как главврач НИИ выписывал премии подчиненным, но сотрудник в итоге получал лишь часть суммы, а часть отдавал начальнику. Помимо этого профессор, уверены правоохранители, брал деньги за покровительство и продвижение по службе.
Если в январе обща сумма поборов составляла порядка 3 млн, то в марте полиция добавила к этой сумме еще 3,6 млн руб. за общее покровительство по службе.