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Профессору НИИ ЛОР нашли ещё одну взятку. Сумма возможных поборов с коллег увеличилась вдвое

В деле замдиректора НИИ ЛОР в Петербурге появилась ещё одна взятка в 3,6 млн рублей

Пока заслуженный врач РФ Олег Коноплев сидит под домашним арестом, эпизоды взяток в его деле растут как грибы после дождя.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 апреля, накануне после проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники экономической полиции нашли подтверждение еще одному факту получения взяток от подчиненных.

Наше издание писало, что Коноплева задержали в январе 2021 года за то, что, по версии следствия, он как главврач НИИ выписывал премии подчиненным, но сотрудник в итоге получал лишь часть суммы, а часть отдавал начальнику. Помимо этого профессор, уверены правоохранители, брал деньги за покровительство и продвижение по службе.

Если в январе обща сумма поборов составляла порядка 3 млн, то в марте полиция добавила к этой сумме еще 3,6 млн руб. за общее покровительство по службе.

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Комментарии (2)

ash364
А чего, разве не везде так?
У нас оклад 8 тысяч, а остальное премиальные. И это федеральный центр...
bluxer
Ухогорлонос.
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