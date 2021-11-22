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Не только детские площадки. ГУП «ТЭК» подвинул ларьки с опасных труб

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Суд удовлетворил требование ГУП «ТЭК СПб» о том, чтобы в двух районах города торговые павильоны были вынесены за границы охранных зон теплосетей. За полтора года предприятие так обезопасило 350 адресов.

Как сообщил «ТЭК» 22 ноября, один из павильонов находился по адресу: улица Торжковская, дом 1. Его собственник — ООО «НБД КЭПИТАЛ ГРУПП» — не внял предупреждению энергетиков о том, что под объектом проходит сеть диаметром 100 мм, прослужившая почти 30 лет, так что пришлось идти в суд. В Выборгском районе освобожден участок на углу улицы Хошимина и проспекта Просвещения, где павильоны обосновались над тепломагистралью диаметром 1 000 мм. «Такие трубопроводы представляют повышенную опасность, так как в случае дефекта теплоноситель высокой температуры под давлением способен размыть грунт на площади в несколько десятков квадратных метров, — говорят в пресс-службе. — Усилиями энергетиков торговые точки исключены из схемы нестационарных торговых павильонов, теперь их ждет демонтаж».

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«Фонтанка» неоднократно писала о том, как «ТЭК» освобождает охранные зоны теплосетей. Ими считаются земельные участки шириной не менее 3 метров в каждую сторону от края строительных конструкций или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. Здесь нельзя возводить постройки, организовывать парковки, свалки, детские площадки, высаживать зеленые насаждения и т.п. Двигаться приходится не только детским площадкам и парковкам, но и хостелам, расположенным в подвалах. Всего с марта 2020 года устранены нарушения по 352 адресам, на контроле теплоэнергетиков остаются еще 460.

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Комментарии (1)

James Cook
А кто давал разрешение на установку торгового помещения в не положенном месте.?
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