Не только детские площадки. ГУП «ТЭК» подвинул ларьки с опасных труб

Суд удовлетворил требование ГУП «ТЭК СПб» о том, чтобы в двух районах города торговые павильоны были вынесены за границы охранных зон теплосетей. За полтора года предприятие так обезопасило 350 адресов.



Как сообщил «ТЭК» 22 ноября, один из павильонов находился по адресу: улица Торжковская, дом 1. Его собственник — ООО «НБД КЭПИТАЛ ГРУПП» — не внял предупреждению энергетиков о том, что под объектом проходит сеть диаметром 100 мм, прослужившая почти 30 лет, так что пришлось идти в суд. В Выборгском районе освобожден участок на углу улицы Хошимина и проспекта Просвещения, где павильоны обосновались над тепломагистралью диаметром 1 000 мм. «Такие трубопроводы представляют повышенную опасность, так как в случае дефекта теплоноситель высокой температуры под давлением способен размыть грунт на площади в несколько десятков квадратных метров, — говорят в пресс-службе. — Усилиями энергетиков торговые точки исключены из схемы нестационарных торговых павильонов, теперь их ждет демонтаж».