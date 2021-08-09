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ТЭК с трудом выселил детскую площадку, где малыши рисковали свариться в кипятке. Таких ещё 23

В Приморском районе Петербурга через суд снесли игровую площадку, построенную над трубами с кипятком

В Петербурге остаются 23 потенциально опасные детские площадки, построенные над трубами ГУП «ТЭК СПб». О завершении эпопеи с одной из таких в компании рассказали 9 августа.

Игровая площадка по адресу: Дибуновская ул., д. 50, литера А, в опасной близости к теплосети с кипятком была обнаружена ещё в 2019 году. ООО «Управляющая компания "Развитие недвижимости"» не реагировало на предписания вынести детскую площадку за пределы охранной зоны тепловых сетей, и ГУП «ТЭК СПб» обратилось в суд. В августе 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал УК осуществить вынос игровой площадки за границы охранной зоны тепловой сети, в феврале 2021 года решение вступило в силу. Но управляющая компания делать это не торопилась, пока не получила напоминание. 1 июня она отчиталась о сносе, но забыла убрать резиновое покрытие. И только в июле после очередного предписания завершила начатое.

В городе насчитывается ещё 23 детские и спортивные площадки, которые построены над трубами с кипятком. ГУП «ТЭК СПб» зафиксировало также нарушения в 177 подвалах, 77 зеленых насаждениях, на 51 парковке.

Помимо этого предприятие добилось выселения сауны, расположенной в жилом доме по пр. Художников, д. 33, корп. 4, в Выборгском районе Петербурга, где теплосети с кипятком проходили по всему периметру помещения, из-за чего при потенциальном дефекте подвал могло затопить горячей водой. После неоднократных визитов специалистов ТЭКа с предписаниями освободить помещение владелец сделал это добровольно.

Всего на конец июля в городе зафиксировано 460 нарушений. Ещё в апреле их было 419.

Как и зачем прокуратура Адмиралтейского района через суд требует от муниципалитета подвинуть детскую площадку, пока под ней не лопнула теплосеть, «Фонтанка» писала ранее.

Охранными зонами считаются земельные участки шириной не менее 3 метров в каждую сторону от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. Согласно требованиям действующего законодательства, возводить какие бы то ни было постройки, организовывать парковки, свалки, детские площадки, склады в охранной зоне инженерных сетей запрещено. В случае дефекта на таких участках возникает потенциальная опасность здоровью и жизни людей.

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Комментарии (5)

nalchik11
То есть площадку просто убрали и все?
261575471
И, как я понимаю, в историческом центре ТЭК имеет право всех выселить, всё вырубить, а дома снести? Ну или отключить горячую воду...
Antuan Rokanten
Поддерживаю. Надо довести дело до конца и озвучить все опасные адреса.
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