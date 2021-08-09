ТЭК с трудом выселил детскую площадку, где малыши рисковали свариться в кипятке. Таких ещё 23

Игровая площадка по адресу: Дибуновская ул., д. 50, литера А, в опасной близости к теплосети с кипятком была обнаружена ещё в 2019 году. ООО «Управляющая компания "Развитие недвижимости"» не реагировало на предписания вынести детскую площадку за пределы охранной зоны тепловых сетей, и ГУП «ТЭК СПб» обратилось в суд. В августе 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал УК осуществить вынос игровой площадки за границы охранной зоны тепловой сети, в феврале 2021 года решение вступило в силу. Но управляющая компания делать это не торопилась, пока не получила напоминание. 1 июня она отчиталась о сносе, но забыла убрать резиновое покрытие. И только в июле после очередного предписания завершила начатое.

В Петербурге остаются 23 потенциально опасные детские площадки, построенные над трубами ГУП «ТЭК СПб». О завершении эпопеи с одной из таких в компании рассказали 9 августа.

В городе насчитывается ещё 23 детские и спортивные площадки, которые построены над трубами с кипятком. ГУП «ТЭК СПб» зафиксировало также нарушения в 177 подвалах, 77 зеленых насаждениях, на 51 парковке.

Помимо этого предприятие добилось выселения сауны, расположенной в жилом доме по пр. Художников, д. 33, корп. 4, в Выборгском районе Петербурга, где теплосети с кипятком проходили по всему периметру помещения, из-за чего при потенциальном дефекте подвал могло затопить горячей водой. После неоднократных визитов специалистов ТЭКа с предписаниями освободить помещение владелец сделал это добровольно.

Всего на конец июля в городе зафиксировано 460 нарушений. Ещё в апреле их было 419.

Как и зачем прокуратура Адмиралтейского района через суд требует от муниципалитета подвинуть детскую площадку, пока под ней не лопнула теплосеть, «Фонтанка» писала ранее.