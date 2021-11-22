Подозреваемый в педофилии депутат из Приморья прекратил голодовку перед проверкой на полиграфе

Депутат Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артём Самсонов, которого подозревают в растлении малолетнего, прекратил голодовку в СИЗО и согласился провести исследование на полиграфе. Об этом 22 ноября со ссылкой на адвоката депутата Алексея Клецкина сообщает «Интерфакс».



«Сегодня следователь ознакомилась с документами, из которых следует, что они фактически удовлетворили наше ходатайство о проведении допроса с использованием полиграфа. В связи с этим Артём начал выход из голодовки. Поскольку голодовка является противопоказанием, нельзя проходить исследования (на полиграфе. — Прим. ред.) в таком состоянии, будут искажённые показатели реакций», — уточнил адвокат.

