Подозреваемый в педофилии депутат из Приморья прекратил голодовку перед проверкой на полиграфе

Депутат Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артём Самсонов, которого подозревают в растлении малолетнего, прекратил голодовку в СИЗО и согласился провести исследование на полиграфе. Об этом 22 ноября со ссылкой на адвоката депутата Алексея Клецкина сообщает «Интерфакс».
«Сегодня следователь ознакомилась с документами, из которых следует, что они фактически удовлетворили наше ходатайство о проведении допроса с использованием полиграфа. В связи с этим Артём начал выход из голодовки. Поскольку голодовка является противопоказанием, нельзя проходить исследования (на полиграфе. — Прим. ред.) в таком состоянии, будут искажённые показатели реакций», — уточнил адвокат.
Он также добавил, что защита будет настаивать на привлечении независимого полиграфолога и обжалует решение Фрунзенского райсуда Владивостока, которым Самсонову была избрана мера пресечения в виде ареста до 17 января 2022 года.
Напомним, что в отношении Самсонова возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Следствие считает, что Самсонов, находясь на территории базы отдыха, показывал 11-летнему ребенку предмет интимного характера и рассказывал о его предназначении. Ведомство публиковало видео допроса парламентария. 18 ноября Самсонова госпитализировали. В СИЗО он объявил голодовку.