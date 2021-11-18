Депутат Самсонов, подозреваемый в растлении мальчика, госпитализирован из зала суда

Депутат Законодательного собрания Приморья Артём Самсонов, подозреваемый в растлении ребенка, уехал на реанимобиле из зала районного суда Владивостока, где 18 ноября ему должны избрать меру пресечения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.



Заседание должно было начаться в 17:00 (10:00 мск), однако спустя полчаса к зданию подъехала скорая помощь, еще примерно через полчаса депутат вышел в сопровождении медиков и конвоя, закованный в наручники.



Накануне СК возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Следствие считает, что Самсонов, находясь на территории базы отдыха, показывал 11-летнему ребенку предмет интимного характера и рассказывал о его предназначении. Ведомство публиковало видео допроса парламентария.

