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Депутат Самсонов, подозреваемый в растлении мальчика, госпитализирован из зала суда

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Депутат Законодательного собрания Приморья Артём Самсонов, подозреваемый в растлении ребенка, уехал на реанимобиле из зала районного суда Владивостока, где 18 ноября ему должны избрать меру пресечения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Заседание должно было начаться в 17:00 (10:00 мск), однако спустя полчаса к зданию подъехала скорая помощь, еще примерно через полчаса депутат вышел в сопровождении медиков и конвоя, закованный в наручники.

Накануне СК возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Следствие считает, что Самсонов, находясь на территории базы отдыха, показывал 11-летнему ребенку предмет интимного характера и рассказывал о его предназначении. Ведомство публиковало видео допроса парламентария.

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Комментарии (4)

266410437
Наверно художественная композиция - Банан с двумя куриными яичками по бокам.
DEMOMON
И что за предмет?..
ДуремарСПб.
Гестапо.
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