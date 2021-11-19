Подозреваемый в растлении мальчика депутат Самсонов взят под стражу, он голодает

«По ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю суд избрал в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил РИА Новости 19 ноября представитель СУ СК по Приморскому краю. По данным управления, Самсонов арестован на два месяца. Обвинение ему ещё не предъявлено.

Защита депутата собирается обжаловать это решение. «Да, конечно [будем обжаловать], — заявила агентству адвокат политика Наталья Касилова. — Не согласны [с арестом]. Считаем, что цели, на которые ссылается следствие, можно достичь более мягкой мерой пресечения, домашним арестом. Самсонов продолжает держать голодовку и настаивает, чтобы провели исследование на полиграфе независимым полиграфологом. Это требование является основанием для его голодовки».



По словам адвоката, её подзащитный начал голодовку, поскольку считает, что его оклеветали. Выходя из зала суда, он, по данным РИА Новости, выкрикнул: «Это всё поклеп, это всё неправда».



В отношении Самсонова возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Следствие считает, что Самсонов, находясь на территории базы отдыха, показывал 11-летнему ребенку предмет интимного характера и рассказывал о его предназначении. Ведомство публиковало видео допроса парламентария. 18 ноября Самсонова госпитализировали.