Путин: «Спутником V» привились более 50 млн россиян

Более 50 млн россиян вакцинировались от коронавируса двухкомпонентным препаратом «Спутник V». Такие данные 21 ноября на встрече с замглавы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым привел президент России Владимир Путин.

«Сейчас уже и в России свыше 50 млн получили эту вакцину, в мире еще больше: в тех странах, которые ее признали и применяют, — свыше 100 млн, где-то под 120 млн уже», — сказал глава государства. Он констатировал, что эти данные являются большим материалом для анализа эффективности прививки. Кроме того, Путин сообщил, что ревакцинировался «Спутником Лайт»