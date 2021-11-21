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Путин: «Спутником V» привились более 50 млн россиян

Путин назвал число вакцинированных «Спутником V»

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Более 50 млн россиян вакцинировались от коронавируса двухкомпонентным препаратом «Спутник V». Такие данные 21 ноября на встрече с замглавы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым привел президент России Владимир Путин.

«Сейчас уже и в России свыше 50 млн получили эту вакцину, в мире еще больше: в тех странах, которые ее признали и применяют, — свыше 100 млн, где-то под 120 млн уже», — сказал глава государства. Он констатировал, что эти данные являются большим материалом для анализа эффективности прививки. Кроме того, Путин сообщил, что ревакцинировался «Спутником Лайт»

Ранее в Петербурге, как и по России в целом, зафиксировали снижение заболеваемости коронавирусом и количества летальных исходов. О том, с чем это может быть связано, читайте в материале «Фонтанки».

В европейских странах тем временем проходят массовые протесты против обязательной вакцинации и ограничений, накладываемых коронавирусными сертификатами. Накануне в Вене десятки тысяч вышли на протест, 21 ноября градус накаляется на вышедшей из-под контроля акции в Брюсселе.

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Комментарии (4)

Igor_VS
Завтра, наверное, опять к себе в сочи. Там пальмы, а не грустные березки. Спецдивизия ПВО, Корабли на рейде, отгоняют америкосов. Золотов при входе, проверяет доспехи. Завидую.
Ванька Созин
как же хорошо, что меня нет в этом списке. и никогда не будет.
Brevnault
А про 500 млн россиян не он говорил?
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