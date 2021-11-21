Путин: «Спутником V» привились более 50 млн россиян

Более 50 млн россиян вакцинировались от коронавируса двухкомпонентным препаратом «Спутник V». Такие данные 21 ноября на встрече с замглавы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым привел президент России Владимир Путин.
«Сейчас уже и в России свыше 50 млн получили эту вакцину, в мире еще больше: в тех странах, которые ее признали и применяют, — свыше 100 млн, где-то под 120 млн уже», — сказал глава государства. Он констатировал, что эти данные являются большим материалом для анализа эффективности прививки. Кроме того, Путин сообщил, что ревакцинировался «Спутником Лайт»
Ранее в Петербурге, как и по России в целом, зафиксировали снижение заболеваемости коронавирусом и количества летальных исходов. О том, с чем это может быть связано, читайте в материале «Фонтанки».
В европейских странах тем временем проходят массовые протесты против обязательной вакцинации и ограничений, накладываемых коронавирусными сертификатами. Накануне в Вене десятки тысяч вышли на протест, 21 ноября градус накаляется на вышедшей из-под контроля акции в Брюсселе.