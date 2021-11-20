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Десятки тысяч человек в Вене вышли на митинг против обязательной вакцинации

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В демонстрации против ковидных ограничений в Австрии участвуют около 35 тысяч человек. Несколько митингующих задержали, атмосфера накаленная.

Митинг проходит в Вене 20 ноября. Поводом стало заявление канцлера об очередном локдауне и обязательной вакцинации с февраля 2022 года. В полицию летят пивные банки, атмосфера описывается как неспокойная. Также сообщалось о задержании нескольких десятков человек, которые вели себя наиболее агрессивно.

Это не первый раз, когда австрийцы устраивают акции протеста из-за намерения властей обязать их соблюдать коронавирусные меры.

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Комментарии (27)

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.... Роттердаме этой ночью тоже было не скучно.
--- Революция в Роттердаме: силовики применили оружие, есть раненые (ВИДЕО)
change_it
Не хотят прививаться - пусть дома сидят, никаких проблем.
Денеб
Ну как? Поддержим венцев?
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