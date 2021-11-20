Десятки тысяч человек в Вене вышли на митинг против обязательной вакцинации

В демонстрации против ковидных ограничений в Австрии участвуют около 35 тысяч человек. Несколько митингующих задержали, атмосфера накаленная.

Митинг проходит в Вене 20 ноября. Поводом стало заявление канцлера об очередном локдауне и обязательной вакцинации с февраля 2022 года. В полицию летят пивные банки, атмосфера описывается как неспокойная. Также сообщалось о задержании нескольких десятков человек, которые вели себя наиболее агрессивно.



Это не первый раз, когда австрийцы устраивают акции протеста из-за намерения властей обязать их соблюдать коронавирусные меры.