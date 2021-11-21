FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
72.76р82.58р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Спад. В России меньше 37 тысяч заболевших, в Петербурге меньше 2,5 тысячи

Число заразившихся коронавирусом в России и Петербурге снизилось

Основные показатели заболеваемости COVID-19 снижаются. Цифры стали меньше и по России, и по Петербургу. Число смертей тоже ниже.

7
Печать

Как сообщает 21 ноября оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за последние сутки в Петербурге выявлено 2 496 новых случаев заражения (20 ноября сообщалось о 2 637 случаях, 19 ноября — о 2 714).

В России — 36 970 новых заболевших в 85 регионах (вчера — 37 120 случаев, 19 ноября — 37 156). А вот в Москве этот показатель подрос — 3 438 против 3 239 вчерашних.

ПоделитьсяПоделиться

За минувшие сутки летальную статистику в целом по России пополнили 1 252 смерти (вчера сообщалось о 1 254 смертях, 19 ноября — также о 1 254). В Петербурге — 74 смерти (предыдущие две цифры 75 и 77).

Всего в Петербурге за время пандемии от коронавируса умерли, по официальным данным, 25 576 человек, в Москве — 33 352, во всей России — 264 095.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

keldeeek
А я опять насчёт грамотности. Будем пинать редакцию, пока не пошлёт всех на курсы русского или ещё куда. В заголовке должно быть "тысяч", а не "тысячи".
teodor
Сами считают и сами рисуют цифорки)
Аппаратчик мокрой классификации
Так этта. Обнулять КУ-ар-коды не все хотят. :))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний