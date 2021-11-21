Спад. В России меньше 37 тысяч заболевших, в Петербурге меньше 2,5 тысячи

Как сообщает 21 ноября оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за последние сутки в Петербурге выявлено 2 496 новых случаев заражения (20 ноября сообщалось о 2 637 случаях, 19 ноября — о 2 714).
В России — 36 970 новых заболевших в 85 регионах (вчера — 37 120 случаев, 19 ноября — 37 156). А вот в Москве этот показатель подрос — 3 438 против 3 239 вчерашних.
За минувшие сутки летальную статистику в целом по России пополнили 1 252 смерти (вчера сообщалось о 1 254 смертях, 19 ноября — также о 1 254). В Петербурге — 74 смерти (предыдущие две цифры 75 и 77).
Всего в Петербурге за время пандемии от коронавируса умерли, по официальным данным, 25 576 человек, в Москве — 33 352, во всей России — 264 095.