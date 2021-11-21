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«Царство небесное. Кто-то там лежит». Новое видео с «Сортавалы», где из багажника выпал труп

Автомобилисты сняли на видео последствия ДТП с трупом на «Сортавале»

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Новое видео с места аварии на трассе «Сортавала», вскрывшей факт убийства, появилось 21 ноября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На кадрах ехавшего мимо автомобилиста видно, что «Митсубиши Галант» получил серьёзные повреждения, морда снесена. Напомним, ДТП устроил сам водитель — он врезался в отбойник. Багажник открыт, в нём какие-то тряпки, зелёные мешки. Тело человека — метрах в 10 от машины. «Царство небесное. Кто-то там лежит», — комментирует автор видео.

Ночью 20 ноября на 24-м километре трассы А-21 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области «Митсубиши Галант» врезался в ограждение. Из машины выскочили трое мужчин и скрылись. В салоне остались следы их крови. А из багажника на дорогу выпало тело, там же нашли лопаты. Вероятно, убитого везли в лес, чтобы закопать.

К утру 21 ноября подозреваемых в убийстве задержали. Они признались, что убили 50-летнего петербуржца в гаражах на севере города.

Кадр из видео в »<a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>»
Кадр из видео в »ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

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Комментарии (2)

Karl_Ivanovich
Какие глупые люди.
260847121
Удивительно, что люди не пониают - наличие трупа в багажнике подразумевает неукоснительное соблюдение правил ПДД.
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