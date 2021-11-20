Создатель Упсала-цирка Лариса Афанасьева стала кавалером Французского ордена искусств и литературы

«Может ли один человек изменить мир? Может ли искусство изменить мир? Когда мы смотрим на Ларису Афанасьеву, когда мы смотрим на цирк, который она создала 20 лет назад, нам хочется утвердительно ответить на этот риторический вопрос, — сказал господин Сливански. — Цирк является, пожалуй, одним из самых демократичных искусств: под крышей шапито нет места иерархии, идеологии и страхам. Наверное, поэтому двоечники и хулиганы пошли за вами. «Упсала» стал для них островком безопасности, доверия и чистой радости».

За 20 лет работы Упсала-цирк вырос из инклюзивного проекта в полноценный новый цирк, он единственный в России работает в этом жанре постоянно. С 2015 года он дружит с французской академией циркового искусства Фрателлини: то студенты ездят на стажировки во Францию, то педагоги приезжают в Россию. В этом году, вопреки пандемии, при неизменной поддержке Французского института удалось привезти акробата Тео Лаванана, выпускника академии, и танцора Андре Идальго. В течение пяти дней они проводили мастер-класс по движению актерам Упсала-цирка. Кроме того, Упсала-цирк, также при поддержке Французского института, время от времени устраивает гастроли нового цирка в Петербурге: к примеру, сюда приезжал «отец» современного жонглирования Жером Тома, хореограф Пьер Менар, создательница жанра новой магии Валентина Лоссо и другие.



Для Ларисы Афанасьевой, по ее словам, эта награда значит многое.

«Первой важной для меня наградой стал диплом Академии дураков Славы Полунина, второй — орден искусств и литературы Франции, потому что для французов культура действительно важна, — сказала она. — Я очень благодарна, что вы привозите к нам этих замечательных, совершенно чокнутых и очень красивых артистов. За пять дней мастер-класса здесь часто звучало слово liberté — свобода. Мне кажется, сейчас она нам настолько необходима! Сегодня было сказано еще одно важное слово — «солидарность». Оно стало смешным в нашем обществе, хотя оно совсем не смешное. Солидарность нас, таких разных, возможность объединиться и сделать сумасшедшие проекты — это нужно как воздух».

