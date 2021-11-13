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Валерий Фокин стал кавалером Французского ордена искусств и литературы

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Художественный руководитель Александринского театра режиссер Валерий Фокин после вечернего спектакля «Маскарад» 12 ноября был награжден высокой наградой Франции. Генеральный консул страны в Санкт-Петербурге Паскаль Сливански закрепил на его груди Французский национальный орден Искусств и Литературы.

Фото: пресс-служба Александринского театра
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«Вам удалось создать в театре такую творческую атмосферу постоянного диалога культур и эпох, такую полифонию голосов прошлого и настоящего, что это не могло не принести своих плодов, — сказал господин Сливански. — Александринский театр по праву считается сегодня первым российским национальным театром, вокруг которого вы создаете Ассоциацию национальных театров. В международном плане Александринский театр прочно занял позиции важнейшего творческого центра».

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Этот орден — ведомственная награда Франции, находящаяся в ведении министерства культуры страны. Валерий Фокин получил степень кавалера.

Фото: пресс-служба Александринского театра

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Комментарии (1)

SSGHQ
Это не красит бездаря Валерку, залившего ... Александринский театр.
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