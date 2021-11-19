Зампредседателя горсуда Петербурга Ирина Туманова попала в ДТП

Как стало известно «Фонтанке» 19 ноября, авария произошла 16-го числа после шести вечера. Судя по всему, Туманова ехала с работы, и на отрезке Благодатной улицы от Новоизмайловского проспекта в сторону Варшавской улицы её «Вольво» врезался в остановившийся на светофоре «Лексус». Он, в свою очередь, боднул стоявший впереди «Хендэ».
Пострадавших в результате ДТП нет. Судья, несмотря на свой неприкосновенный статус, место аварии не покинула, дождалась оформления аварии, в которой наибольшие повреждения получил «Лексус». У автомобиля вмятины и спереди, и сзади. «Вольво» Тумановой остался без бампера и со вставшим на дыбы капотом.
«Фонтанка.ру»
По предварительной информации, причину столкновения, вину в котором судья не отрицает, Ирина Туманова видит в несоблюдении дистанции. На имеющемся в распоряжении «Фонтанки» видео звучит предположение об алкогольном опьянении Тумановой. Однако медицинского освидетельствования не было — как раз здесь судья использовала право вето своего спецстатуса.
Зампред горсуда в разное время рассматривала такие резонансные дела, как покушение на бизнесмена Сергея Васильева, в котором обвинялся «ночной губернатор» Владимир Барсуков (Кумарин), серию налетов группы Малхаза Чикобавы, дело экс-полицейского, возглавлявшего работу «черных риелторов». Во время рассмотрения дела так называемой «банды санитаров» почти перед самым финалом Ирину Туманову сбил автомобиль. Но она поправилась и завершила процесс.