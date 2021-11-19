Зампредседателя горсуда Петербурга Ирина Туманова попала в ДТП

Как стало известно «Фонтанке» 19 ноября, авария произошла 16-го числа после шести вечера. Судя по всему, Туманова ехала с работы, и на отрезке Благодатной улицы от Новоизмайловского проспекта в сторону Варшавской улицы её «Вольво» врезался в остановившийся на светофоре «Лексус». Он, в свою очередь, боднул стоявший впереди «Хендэ».



Пострадавших в результате ДТП нет. Судья, несмотря на свой неприкосновенный статус, место аварии не покинула, дождалась оформления аварии, в которой наибольшие повреждения получил «Лексус». У автомобиля вмятины и спереди, и сзади. «Вольво» Тумановой остался без бампера и со вставшим на дыбы капотом.