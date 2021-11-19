Оксимирон выпустил документальный фильм и пообещал поклонникам новый материал

Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) опять выпустил не альбом. Но уже и не клип. На этот раз музыкант опубликовал шестиминутный документальный фильм о том, как шла работа над клипами к новым песням с микстейпа «Смутное время», который вышел 12 ноября.
В фильме Оксимирон признается, что готов к негативной реакции некоторых поклонников, но намекнул, что в следующем году от него стоит ждать новостей:
«Я, конечно, предвижу некоторую волну хейта после выхода микстейпа «Смутное время». Когда люди поймут, что большинство треков уже выходили ранее, — говорит Федоров. — Но с другой стороны, они получат четыре новых клипа. Тем более что куча нового материала будет выходить уже в следующем году».
Также музыкант объяснил, с чем связано столь долгое творческое молчание. По словам Оксимирона, долгое время он не мог ничего сочинять, но сейчас его «прорвало».
«И теперь я едва успеваю записывать», — говорит рэпер с улыбкой.
Напомним, последний на данный момент студийный альбом Оксимирона, «Горгород», вышел в 2015 году. После него рэпер выпускал в основном только совместные треки с другими музыкантами либо треки для 17-го независимого хип-хоп баттла.
За короткое время музыкант опубликовал множество новинок — сначала был 10-минутный клип-исповедь, а затем видео на совершенно новые композиции — «Цунами», «Организация», «Мох». Они вошли в третий микстейп Оксимирона «Смутное время».