Оксимирон выпустил документальный фильм и пообещал поклонникам новый материал

Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) опять выпустил не альбом. Но уже и не клип. На этот раз музыкант опубликовал шестиминутный документальный фильм о том, как шла работа над клипами к новым песням с микстейпа «Смутное время», который вышел 12 ноября.



В фильме Оксимирон признается, что готов к негативной реакции некоторых поклонников, но намекнул, что в следующем году от него стоит ждать новостей:



«Я, конечно, предвижу некоторую волну хейта после выхода микстейпа «Смутное время». Когда люди поймут, что большинство треков уже выходили ранее, — говорит Федоров. — Но с другой стороны, они получат четыре новых клипа. Тем более что куча нового материала будет выходить уже в следующем году».

