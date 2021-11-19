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«Хватит всем!» Петербургу отгрузят гигантскую партию «Спутника Лайт»

Большее 250 тысяч доз «Спутника Лайт» отгрузят в Петербург. Хватит всем, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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«Сегодня отгружается партия, будет поставлено более 250 тысяч доз, которой хватит для повторной вакцинации всех желающих. Поэтому никаких сомнений. Пожалуйста, приходите, вакцинируйтесь», — заявил Лисовец

По «КовиВаку» информации в комитете, по его словам, нет.

Единственная в России однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» до недавнего времени была самым коротким путём к QR-коду — длиной всего в один укол. Теперь она перешла в категорию для избранных — ревакцинируемых и переболевших. Для первичной вакцинации теперь должен использоваться «Спутник V» или другие двухкомпонентные препараты.

В Смольном назвали 72 медучреждения, где можно получить укол однокомпонентной вакциной. Список — здесь.

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