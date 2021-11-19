«Сегодня отгружается партия, будет поставлено более 250 тысяч доз, которой хватит для повторной вакцинации всех желающих. Поэтому никаких сомнений. Пожалуйста, приходите, вакцинируйтесь», — заявил Лисовец
По «КовиВаку» информации в комитете, по его словам, нет.
Единственная в России однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» до недавнего времени была самым коротким путём к QR-коду — длиной всего в один укол. Теперь она перешла в категорию для избранных — ревакцинируемых и переболевших. Для первичной вакцинации теперь должен использоваться «Спутник V» или другие двухкомпонентные препараты.
В Смольном назвали 72 медучреждения, где можно получить укол однокомпонентной вакциной. Список — здесь.
«Хватит всем!» Петербургу отгрузят гигантскую партию «Спутника Лайт»
Большее 250 тысяч доз «Спутника Лайт» отгрузят в Петербург. Хватит всем, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
«Сегодня отгружается партия, будет поставлено более 250 тысяч доз, которой хватит для повторной вакцинации всех желающих. Поэтому никаких сомнений. Пожалуйста, приходите, вакцинируйтесь», — заявил Лисовец