Власти Петербурга раскрыли, где можно вакцинироваться «Спутником Лайт»

Смольный опубликовал список из 72 медицинских учреждений города, куда завезли однокомпонентную вакцину. Он актуален по данным на 9 ноября. Ознакомиться можно на сайте комздрава.



Как писала «Фонтанка», единственная в России однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» была самым коротким путём к QR-коду длиной всего в один укол. Для начала она закончилась на складах, а теперь перешла в категорию для избранных — ревакцинируемых и переболевших. Даже те, кто успел записаться до новых рекомендаций Минздрава, всё равно её не получат.

