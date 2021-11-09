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Власти Петербурга раскрыли, где можно вакцинироваться «Спутником Лайт»

Смольный назвал 72 медучреждения, где можно получить укол однокомпонентной вакциной

В комитете по здравоохранению Петербурга ответили на вопросы горожан о том, где привиться вакциной «Спутник Лайт».

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Смольный опубликовал список из 72 медицинских учреждений города, куда завезли однокомпонентную вакцину. Он актуален по данным на 9 ноября. Ознакомиться можно на сайте комздрава.

Как писала «Фонтанка», единственная в России однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» была самым коротким путём к QR-коду длиной всего в один укол. Для начала она закончилась на складах, а теперь перешла в категорию для избранных — ревакцинируемых и переболевших. Даже те, кто успел записаться до новых рекомендаций Минздрава, всё равно её не получат.

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Комментарии (8)

VKuser335997
А на Горздраве нет никакого Лайта.
снегурочка
Дефицит подвезли!
Mikkä Kårhunen
зато в платных клиниках всегда пожалуйста спутник лайт
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