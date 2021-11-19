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Массовое ДТП перекрыло Витебский. Пробки в Петербурге уже выше нормы

Очевидцы сообщают о столкновении 6–7 машин на Витебском

Информации о пострадавших нет.

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Загруженность дорог Петербурга к 8:20 19 ноября выросла до 5 баллов, что, по данным «Яндекса», на 1 выше обычного для этого времени суток. Пробки стоят на КАД в районе вантового моста, на Колтушском шоссе, на набережных Невы и других магистралях.

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На Витебском проспекте мешает проезду в сторону Пушкина массовое ДТП, рассказывает читательница «Фонтанки» Татьяна. Она насчитала 6–7 участников аварии. Сама Татьяна ехала на маршрутном автобусе № 342, и он врезался в стоящий грузовик, также в ДТП попали легковые машины. Пострадавших Татьяна не заметила. Пассажиры маршрутки смогли уехать на другом автобусе. Транспорт, по словам читательницы, просачивается мимо столкнувшихся машин по обочине. По данным «Яндекс.Карт», пробка достигла 1,8 километра.

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Напомним, в последние дни в Петербурге участились массовые аварии. Синоптики ежедневно предупреждают о гололедице.

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Комментарии (4)

KOHTPASPB
Так там вроде обочина отгорожена забором?
Игoрь
Теперь мы знаем где живет автор скрина.
Градус Фаренгейта
Спасибо светофорам по 130 секунд
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