Массовое ДТП перекрыло Витебский. Пробки в Петербурге уже выше нормы

Загруженность дорог Петербурга к 8:20 19 ноября выросла до 5 баллов, что, по данным «Яндекса», на 1 выше обычного для этого времени суток. Пробки стоят на КАД в районе вантового моста, на Колтушском шоссе, на набережных Невы и других магистралях.
На Витебском проспекте мешает проезду в сторону Пушкина массовое ДТП, рассказывает читательница «Фонтанки» Татьяна. Она насчитала 6–7 участников аварии. Сама Татьяна ехала на маршрутном автобусе
Напомним, в последние дни в Петербурге участились массовые аварии. Синоптики ежедневно предупреждают о гололедице.