Пробки в Петербурге выше нормы, на КАД столкнулись 7 машин, на Стачек 5

Много ДТП. Так, 6-километровую пробку на востоке КАД собрала массовая авария. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 7:30 на 46-м километре внутреннего кольца, после съезда на проспекте Косыгина, столкнулись семь легковых автомобилей, двигавшихся попутно. Никто не пострадал. Машины заняли четвертую полосу, и в связи с большим потоком транспорта образовался затор.
Ещё одна 5-километровая пробка образовалась на КАД, как это часто бывает, в районе вантового моста. Там пользователи «Яндекс.Карт» также отметили ДТП.
Пять машин стоят после ДТП на проспекте Стачек при движении в сторону Автово, перед Автомобильной улицей, сообщает телеграм-канал «Мегаполис».
Сегодня и в ближайшие дни в прогнозе синоптиков — гололедица. ДТП из-за наледи уже зафиксированы, в частности, 16 ноября.