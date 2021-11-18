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Пробки в Петербурге выше нормы, на КАД столкнулись 7 машин, на Стачек 5

Загруженность дорог Петербурга утром 18 ноября достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса», что на 2 балла больше, чем бывает обычно в 8:40.

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Много ДТП. Так, 6-километровую пробку на востоке КАД собрала массовая авария. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 7:30 на 46-м километре внутреннего кольца, после съезда на проспекте Косыгина, столкнулись семь легковых автомобилей, двигавшихся попутно. Никто не пострадал. Машины заняли четвертую полосу, и в связи с большим потоком транспорта образовался затор.

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Ещё одна 5-километровая пробка образовалась на КАД, как это часто бывает, в районе вантового моста. Там пользователи «Яндекс.Карт» также отметили ДТП.

Пять машин стоят после ДТП на проспекте Стачек при движении в сторону Автово, перед Автомобильной улицей, сообщает телеграм-канал «Мегаполис».

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Сегодня и в ближайшие дни в прогнозе синоптиков — гололедица. ДТП из-за наледи уже зафиксированы, в частности, 16 ноября.

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