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Жестянщикам приготовиться. В Петербурге начались ДТП из-за наледи, у Пушкина столкнулись 8 машин

Массовое ДТП произошло на Петербургском шоссе

Вторник, 16 ноября, можно считать первым днём жестянщика в Петербурге в этом сезоне. Особенно много ДТП на юге города.

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Кадр из видео в «<a href="https://vk.com/avtpushkin" class="io-leave-page _" target="_blank">АВТО Пушкин</a>»
Кадр из видео в «АВТО Пушкин»
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На путепроводе на Петербургском шоссе в 9:45 столкнулись восемь машин из-за наледи, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. Никто не пострадал. Ехавшие мимо автомобилисты рассказывали, что аварий несколько и людям приходится идти пешком.

«Съезд любителей летней резины! Которые до последнего тянут со словами: «Ещё тепло будет, зачем резину портить», — комментируют горожане в соцсетях.

Участница ДТП Лариса в группе «Авто Пушкин» «ВКонтакте» пишет, что зимняя резина не спасла. «Мы переобуты. И что? Когда увидели, что впереди стоят, стали останавливаться. Так нас несло по льду сто метров. Хотя ехали небыстро». «И я за вами была, — добавляет Ольга. — Меня понесло, но я еле оттормозилась, сейчас дальше проехала». Иван рассказывает, что увидел блестящий асфальт и успел оттормозиться.

ДТП были и в других местах: на Соболевской дороге в Пушкине, на Витебском проспекте в сторону Купчино.

Соболевская дорога, Пушкин.
Соболевская дорога, Пушкин.Фото: Олег / «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
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«На мосту на Волхонку занесло на зимней, еле вырулила. Народ едет на аварийке 20 км/ч», — отмечает в комментариях Александра.

В выходные МЧС предупреждало о том, что в начале недели возможна гололедица. Быстрее всего она, как правило, образуется на мостах и путепроводах, открытых ветру, и на набережных, рядом с водой.

Кадр из видео в «<a href="https://vk.com/avtpushkin" class="io-leave-page _" target="_blank">АВТО Пушкин</a>»
Кадр из видео в «АВТО Пушкин»
Соболевская дорога, Пушкин.
Соболевская дорога, Пушкин.Фото: Олег / «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

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Комментарии (2)

Ганс-Дитрих Геншер
+5 за окном, на каком месте у вас наледь?
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