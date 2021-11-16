Жестянщикам приготовиться. В Петербурге начались ДТП из-за наледи, у Пушкина столкнулись 8 машин

На путепроводе на Петербургском шоссе в 9:45 столкнулись восемь машин из-за наледи, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. Никто не пострадал. Ехавшие мимо автомобилисты рассказывали, что аварий несколько и людям приходится идти пешком .

«Съезд любителей летней резины! Которые до последнего тянут со словами: «Ещё тепло будет, зачем резину портить», — комментируют горожане в соцсетях.



Участница ДТП Лариса в группе «Авто Пушкин» «ВКонтакте» пишет, что зимняя резина не спасла. «Мы переобуты. И что? Когда увидели, что впереди стоят, стали останавливаться. Так нас несло по льду сто метров. Хотя ехали небыстро». «И я за вами была, — добавляет Ольга. — Меня понесло, но я еле оттормозилась, сейчас дальше проехала». Иван рассказывает, что увидел блестящий асфальт и успел оттормозиться.

