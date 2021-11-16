Несколько столкнувшихся машин перекрыли Петербургское шоссе, люди идут пешком

Как сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» и в «Яндекс.Картах», авария произошла на путепроводе через железную дорогу после «Экспофорума». На кадрах во «ВКонтакте» видно несколько повреждённых машин или несколько ДТП.
Копится затор. Обстоятельства ДТП выясняются.
«В Пушкине что-то вообще везде скользко. Дождик идёт и замерзает сразу на дороге. Будьте осторожны», — предупреждают в комментариях.
В целом загруженность дорог Петербурга составляет «жёлтые» 4 балла, что типично для 10:30–11 часов. В утренний час пик пробки достигали «красных» 7 баллов.