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Несколько столкнувшихся машин перекрыли Петербургское шоссе, люди идут пешком

Движение по Петербургскому шоссе в сторону Пушкина утром 16 ноября заблокировано из-за ДТП.

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Как сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» и в «Яндекс.Картах», авария произошла на путепроводе через железную дорогу после «Экспофорума». На кадрах во «ВКонтакте» видно несколько повреждённых машин или несколько ДТП.

Копится затор. Обстоятельства ДТП выясняются.

«В Пушкине что-то вообще везде скользко. Дождик идёт и замерзает сразу на дороге. Будьте осторожны», — предупреждают в комментариях.

В целом загруженность дорог Петербурга составляет «жёлтые» 4 балла, что типично для 10:30–11 часов. В утренний час пик пробки достигали «красных» 7 баллов.

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