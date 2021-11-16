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В Петербурге «красные» 7-балльные пробки

Загруженность дорог Петербурга в 9 часов утра 16 ноября составляет «красные» 7 баллов по шкале «Яндекса». Это на 1–2 балла больше обычного осеннего показателя для 9:00. Вчера утренний максимум составил 6 баллов.

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Пробки, судя по «Яндекс.Карте», образовались и на городских магистралях, и на въезде в Петербург: на Колтушском и Токсовском шоссе, на Советском проспекте. На КАД стоят на нескольких участках. Самые длинные заторы на внешнем кольце между Таллинским шоссе и ЗСД (там пользователи отметили ДТП) и на внутреннем кольце в районе вантового моста через Неву.

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По вечерам в последние дни тоже плотно: вчера и в пятницу, 12 ноября, было по 8 баллов, а 11 ноября — 9 баллов. Даже в воскресенье пробки превысили норму.

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