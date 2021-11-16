В Петербурге «красные» 7-балльные пробки

Пробки, судя по «Яндекс.Карте», образовались и на городских магистралях, и на въезде в Петербург: на Колтушском и Токсовском шоссе, на Советском проспекте. На КАД стоят на нескольких участках. Самые длинные заторы на внешнем кольце между Таллинским шоссе и ЗСД (там пользователи отметили ДТП) и на внутреннем кольце в районе вантового моста через Неву.
По вечерам в последние дни тоже плотно: вчера и в пятницу, 12 ноября, было по 8 баллов, а 11 ноября — 9 баллов. Даже в воскресенье пробки превысили норму.