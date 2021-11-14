Пробки и ДТП в Петербурге: на севере сталкивались «лбами» и сбивали детей

Максимальная загруженность дорог достигла 4 баллов по шкале «Яндекса», что на 1 балл больше обычного. Пять крупнейших пробок образовались на трассах «Сортавала», «Кола» и на трёх участках КАД. В 23 часам в городе уже свободно — 1 балл.



Были и ДТП. Так, две похожие аварии — с лобовыми ударами — произошли на севере города. На пересечении Светлановского и Тихорецкого проспектов столкнулись «Тойота Камри» и «Шевроле Авео», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

