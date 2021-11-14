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Пробки и ДТП в Петербурге: на севере сталкивались «лбами» и сбивали детей

Крупнейшие вечерние пробки собрались на «Сортавале», «Коле» и КАД

Воскресным вечером на улицах Петербурга было необычно плотно.

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Максимальная загруженность дорог достигла 4 баллов по шкале «Яндекса», что на 1 балл больше обычного. Пять крупнейших пробок образовались на трассах «Сортавала», «Кола» и на трёх участках КАД. В 23 часам в городе уже свободно — 1 балл.

Были и ДТП. Так, две похожие аварии — с лобовыми ударами — произошли на севере города. На пересечении Светлановского и Тихорецкого проспектов столкнулись «Тойота Камри» и «Шевроле Авео», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Неподалёку, на Новороссийской улице, тоже сошлись лоб в лоб. «Виновника аварии, вылетевшего на встречку увезли скорая. Больше никто не пострадал», — рассказывает читатель «Фонтанки» Антон.

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В том же Выборгском районе на перекрёстке улиц Новолитовской и Грибалёвой таксист сбил двух детей на пешеходном переходе, пишут в «ДТП и ЧП» очевидцы. По их словам, дети живы, но пострадали.

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Комментарии (3)

hal9000
К жене наверно ехал...торопился сильно..по телефону говорил-Дорогая лечу..а она..-ну я жду..а торт купил??..а тот конечно дорогая торт купил сейчас чаю попьем с тортом потом сексом позанимаемся и спать..а она-ах ты жулик..хочешь чтоб я тебе за торт дала??скотина мерзавец..тортом как школьницу хочешь развести..а тот-нет нет дорогая нет ты неправильно поняла я же шучу..ааааа тудуф..але але..дорогая я в аварию попал какой то козел врезался в меня..а она ну все я уйду к другому..а тот неееет не уходи..я купил вина бутылку..а она- ах ты подлец все я ухожу пип пип пип..а тот -ну стерва и давай головой од руль лбом тудуф тудуф тудуф..а инспектор гибдд подходит и говорит-Добрый вечер..!
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