Пробки и ДТП в Петербурге: на севере сталкивались «лбами» и сбивали детей

Максимальная загруженность дорог достигла 4 баллов по шкале «Яндекса», что на 1 балл больше обычного. Пять крупнейших пробок образовались на трассах «Сортавала», «Кола» и на трёх участках КАД. В 23 часам в городе уже свободно — 1 балл.
Были и ДТП. Так, две похожие аварии — с лобовыми ударами — произошли на севере города. На пересечении Светлановского и Тихорецкого проспектов столкнулись «Тойота Камри» и «Шевроле Авео», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Неподалёку, на Новороссийской улице, тоже сошлись лоб в лоб. «Виновника аварии, вылетевшего на встречку увезли скорая. Больше никто не пострадал», — рассказывает читатель «Фонтанки» Антон.
В том же Выборгском районе на перекрёстке улиц Новолитовской и Грибалёвой таксист сбил двух детей на пешеходном переходе, пишут в «ДТП и ЧП» очевидцы. По их словам, дети живы, но пострадали.