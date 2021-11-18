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Погода в Петербурге испортилась, на дорогах скользко

Всё, чего мы так долго ждали и боялись, окончательно пришло. Дождь со снегом, сильный ветер и гололедица прописались в Северной столице на несколько дней.

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Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 ноября в городе будет преимущественно облачно, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха — плюс 2–4 градуса. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

В 7 часов утра осадки наблюдаются в двух районах Петербурга, сообщает «Яндекс». Плюс 2 градуса днём будут ощущаться как минус 3 при высокой влажности воздуха — 93%. Как правило, в этот день в Петербурге бывает паcмурно, как и сегодня, от минус 4 до плюс 3 градусов. Самое холодное 18 ноября выдалось в 1960 году, минус 16, а самое тёплое — в 1980 году, плюс 7.

19 и 20 ноября тоже ожидаются дождь со снегом и гололедица.

Скриншот с сайта www.meteo.nw.ru
Скриншот с сайта www.meteo.nw.ru
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Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
Скриншот с сайта www.meteo.nw.ru
Скриншот с сайта www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

Ustas_5e4d01ea08117
Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
Фонтанка опять фонтанирует халтурной журналистикой.
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