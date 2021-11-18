Погода в Петербурге испортилась, на дорогах скользко

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 ноября в городе будет преимущественно облачно, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха — плюс 2–4 градуса. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.



В 7 часов утра осадки наблюдаются в двух районах Петербурга, сообщает «Яндекс». Плюс 2 градуса днём будут ощущаться как минус 3 при высокой влажности воздуха — 93%. Как правило, в этот день в Петербурге бывает паcмурно, как и сегодня, от минус 4 до плюс 3 градусов. Самое холодное 18 ноября выдалось в 1960 году, минус 16, а самое тёплое — в 1980 году, плюс 7.

