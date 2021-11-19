В Петербурге пока теплее нормы, но в прогнозе снег. А после похолодания — снова оттепель

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 ноября вероятны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, до 3 градусов тепла. Ветер ночью был порывистый, днем же ожидается умеренный. Атмосферное давление ночью повышалось, утром и днем будет понижаться.



Центр «ФОБОС» тоже обещает Петербургу небольшие дожди и до плюс 4, что немного теплее обычного. «Но уже в субботу температура станет понижаться, а осадки начнут переходить в снег. К понедельнику будет уже не выше минус 2 градусов. Впрочем, затем в город на Неве вернутся оттепели», — прогнозируют метеорологи.

