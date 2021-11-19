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В Петербурге пока теплее нормы, но в прогнозе снег. А после похолодания — снова оттепель

В пятницу в Петербурге возможен дождь, плюс 3 градуса

Дождики, постепенно переходящие в снег, ожидаются в Северной столице сегодня и в ближайшие дни.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 ноября вероятны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, до 3 градусов тепла. Ветер ночью был порывистый, днем же ожидается умеренный. Атмосферное давление ночью повышалось, утром и днем будет понижаться.

Центр «ФОБОС» тоже обещает Петербургу небольшие дожди и до плюс 4, что немного теплее обычного. «Но уже в субботу температура станет понижаться, а осадки начнут переходить в снег. К понедельнику будет уже не выше минус 2 градусов. Впрочем, затем в город на Неве вернутся оттепели», — прогнозируют метеорологи.

По данным «Яндекса», в 7 часов утра осадки наблюдаются в трёх районах города. Согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, как и сегодня. Ясно было всего один раз. Самое холодное 19 ноября выдалось в 1960 году, минус 15, а самое тёплое — в 1978 году, плюс 9. Обычно (в более чем 75 % случаев) температура воздуха в эти сутки колеблется в пределах от минус 5 до плюс 4 градусов.

20 и 21 ноября, как сообщает СЗ УГМС, вероятен мокрый снег с дождём. В субботу — порывистый ветер. На дорогах местами гололедица.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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