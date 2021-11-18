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Водитель соцтакси не признал вину в нападении на пожилую клиентку и её заступницу в Петербурге. К суду он готовится дома

Дело о нападении водителя соцтакси на пассажирку в Петербурге передано в суд

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Два года колонии может получить 57-летний Байман Кулиев за агрессивное отношение к пожилой пассажирке социального такси в Петербурге. Вставшей на её защиту женщине также досталось от водителя, но он не считает себя виновным.

Как сообщает городская прокуратура 18 ноября, дело Кулиева передано в Смольнинский районный суд с утверждённым обвинительным заключением. Ему вменили грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением насилия (213 УК), а также побои из хулиганских побуждений (116 УК).

По версии следствия, в сентябре, работая водителем соцтакси, Кулиев ударил пассажирку - инвалида первой группы, и женщину-очевидца.

«За совершение указанных преступлений обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - уточнили в ведомстве, добавив, что вину фигурант не признаёт.

Согласно картотеке, Смольнинский райсуд ещё не зарегистрировал уголовное дело.

Байман Кулиев арестован 20 сентября, но в следственном изоляторе водитель не задержался. В октябре суд отказал следствию в продлении меры пресечения, обвиняемого отпустили под домашний арест.

«Фонтанка» писала и показывала неадекватно агрессивное поведение водителя социального такси, которое 70-летняя женщина, инвалид 1-й группы, 15 сентября вызвала к городской поликлинике № 38. Шофер, подгонявший пенсионерку, сначала плюнул в нее, а потом и ударил по голове. Досталось и женщине, которая встала на защиту пожилой дамы.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» и задержала 57-летнего водителя с большим количеством штрафов за нарушения ПДД на счету.

Прокуратура и СК проверили компанию по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков рассказал «Фонтанке», что это не первый инцидент, который происходит с компанией-перевозчиком — «Такси-блюз». Ведомство собирается отказаться от услуг компании. А про водителя Ржаненков сказал, что «он опозорил не только себя, он опозорил компанию, город и других своих коллег».

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Комментарии (1)

rt7421656
а власти совсем не заботит что "социальным такси" управляет психически неуравновешенный человек с кучей штрафов и вряд ли с ВУ той страны в которой он работает?
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