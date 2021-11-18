Водитель соцтакси не признал вину в нападении на пожилую клиентку и её заступницу в Петербурге. К суду он готовится дома

Два года колонии может получить 57-летний Байман Кулиев за агрессивное отношение к пожилой пассажирке социального такси в Петербурге. Вставшей на её защиту женщине также досталось от водителя, но он не считает себя виновным.
Как сообщает городская прокуратура 18 ноября, дело Кулиева передано в Смольнинский районный суд с утверждённым обвинительным заключением. Ему вменили грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением насилия (213 УК), а также побои из хулиганских побуждений (116 УК).
По версии следствия, в сентябре, работая водителем соцтакси, Кулиев ударил пассажирку - инвалида первой группы, и женщину-очевидца.
«За совершение указанных преступлений обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - уточнили в ведомстве, добавив, что вину фигурант не признаёт.
Согласно картотеке, Смольнинский райсуд ещё не зарегистрировал уголовное дело.
Байман Кулиев арестован 20 сентября, но в следственном изоляторе водитель не задержался. В октябре суд отказал следствию в продлении меры пресечения, обвиняемого отпустили под домашний арест.