«Фонтанка» писала и показывала неадекватно агрессивное поведение водителя социального такси, которое 70-летняя женщина, инвалид 1-й группы, вызвала к городской поликлинике № 38. Шофер, подгонявший пенсионерку, сначала плюнул в нее, а потом и ударил по голове. Досталось и женщине, которая встала на защиту пожилой дамы.



Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» и задержала 57-летнего водителя с большим количеством штрафов за нарушения ПДД на счету.



Прокуратура и СК проверили компанию по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.



Глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков рассказал «Фонтанке», что это не первый инцидент, который происходит с компанией-перевозчиком — «Такси-блюз». Ведомство собирается отказаться от услуг компании. А про водителя Ржаненков сказал, что «он опозорил не только себя, он опозорил компанию, город и других своих коллег. Ну и, естественно, должен извиниться перед этой женщиной».