Как сообщает объединённая пресс-служба судов 20 сентября, Байман Кулиев и его адвокат просили суд о мере пресечения, не связанной с лишением свободы. Кулиеву нужно кормить семью и нельзя терять работу, следствию, по заверению фигуранта, искать его не придётся. Достаточным для себя водитель считает запрет определённых действий.
Дознание пожелало Кулиева арестовать. Нападение со стороны водителя социального такси — единственной возможности для пожилой женщины-инвалида добраться до медучреждений — делает преступление дерзким и циничным. В ходатайстве отмечено, что Кулиев уехал, не вызвав пострадавшей скорую, а значит, как уверены в полиции, может продолжить заниматься преступной деятельностью.
«Кроме того, сведения о совершении Кулиевым указанных преступлений опубликованы в СМИ, чем вызывают общественный резонанс», — приводит подробности ходатайства пресс-служба.
Смольнинский райсуд постановил заключить фигуранта под стражу сроком до 14 октября. Обвинение по статьям о хулиганстве и побоям мужчине ещё не предъявлено.