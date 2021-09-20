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Суд в Петербурге не отпустил кормить семью «опозорившего город» соцтаксиста

За нападение на пенсионерку в Петербурге водитель соцтакси арестован на месяц

Смольнинский суд Петербурга изолировал от общества водителя социального такси, после общения с которым клиентке-инвалиду потребовалась помощь врачей. Подозреваемый обещал, что больше не будет бегать от полиции.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 20 сентября, Байман Кулиев и его адвокат просили суд о мере пресечения, не связанной с лишением свободы. Кулиеву нужно кормить семью и нельзя терять работу, следствию, по заверению фигуранта, искать его не придётся. Достаточным для себя водитель считает запрет определённых действий.

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Дознание пожелало Кулиева арестовать. Нападение со стороны водителя социального такси — единственной возможности для пожилой женщины-инвалида добраться до медучреждений — делает преступление дерзким и циничным. В ходатайстве отмечено, что Кулиев уехал, не вызвав пострадавшей скорую, а значит, как уверены в полиции, может продолжить заниматься преступной деятельностью.

«Кроме того, сведения о совершении Кулиевым указанных преступлений опубликованы в СМИ, чем вызывают общественный резонанс», — приводит подробности ходатайства пресс-служба.

Смольнинский райсуд постановил заключить фигуранта под стражу сроком до 14 октября. Обвинение по статьям о хулиганстве и побоям мужчине ещё не предъявлено.

«Фонтанка» писала и показывала неадекватно агрессивное поведение водителя социального такси, которое 70-летняя женщина, инвалид 1-й группы, вызвала к городской поликлинике № 38. Шофер, подгонявший пенсионерку, сначала плюнул в нее, а потом и ударил по голове. Досталось и женщине, которая встала на защиту пожилой дамы.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» и задержала 57-летнего водителя с большим количеством штрафов за нарушения ПДД на счету.

Прокуратура и СК проверили компанию по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков рассказал «Фонтанке», что это не первый инцидент, который происходит с компанией-перевозчиком — «Такси-блюз». Ведомство собирается отказаться от услуг компании. А про водителя Ржаненков сказал, что «он опозорил не только себя, он опозорил компанию, город и других своих коллег. Ну и, естественно, должен извиниться перед этой женщиной».

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Комментарии (2)

Silver
Животное.
jump
ну и где ваш кодекс таксиста Санкт-Петербурга? работает?
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