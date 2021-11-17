Как сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению 17 ноября, в Петербурге имеется около 42 тысяч доз «Спутника Лайт». Как писала «Фонтанка», препарат закончился на складах в конце октября, а 1 ноября поступила партия на 100 тысяч доз.
В Смольном назвали 72 медучреждения, где можно получить укол однокомпонентной вакциной. Список — здесь.
Единственная в России однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» до недавного времени была самым коротким путём к QR-коду длиной всего в один укол. Теперь она перешла в категорию для избранных — ревакцинируемых и переболевших. Для первичной вакцинации теперь должен использоваться «Спутник V» или другие двухкомпонентные препараты.
В Петербурге потратили 60% новой партии «Спутника Лайт»: где искать остатки
В Петербурге осталось чуть более 40 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Две недели назад с небольшим в город их привезли 100 тысяч.
Как сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению 17 ноября, в Петербурге имеется около 42 тысяч доз «Спутника Лайт». Как писала «Фонтанка», препарат закончился на складах в конце октября, а 1 ноября поступила партия на 100 тысяч доз.