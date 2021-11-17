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«Надо начинать с себя». В Госдуме вводят QR-коды

В Госдуме введут QR-коды на вход

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Председатель Государственной думы анонсировал введение QR-кодов в нижней палате парламента.

«Государственная дума вводит обязательные QR-коды для доступа посетителей, включая официальных представителей правительства РФ, в зал пленарных заседаний и на заседания комитетов», — приводит 17 ноября заявление Вячеслава Володина «Интерфакс».

По его словам, в зал без кода не пустят даже представителя правительства. Володин отметил, что правительство внесло законопроекты о QR-кодах.

«Надо начинать с себя», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроекты о QR-кодах в середине декабря.

12 ноября в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Первый предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации.

Второй будет регулировать порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет только о междугородных и международных перевозках. Чтобы улететь куда-то или уехать на поезде, пассажиру нужен будет один из следующих документов: QR-код о прививке; медицинский отвод от вакцинации; подтверждение перенесённого коронавируса.

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Комментарии (15)

aon24
Правильно, все должно быть по закону.
Только я не понял кем они себя считают: театром, музеем или бытовой услугой?
Resident_Ev1l
Дак и начал бы с себя, сходил бы на прививку. Дешевый пиар для тех кто читает между строк.
iphonedimona
Дешевый пи-ар. А скорее всего - банальная ложь.
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