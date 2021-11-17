«Надо начинать с себя». В Госдуме вводят QR-коды

Председатель Государственной думы анонсировал введение QR-кодов в нижней палате парламента.
«Государственная дума вводит обязательные QR-коды для доступа посетителей, включая официальных представителей правительства РФ, в зал пленарных заседаний и на заседания комитетов», — приводит 17 ноября заявление Вячеслава Володина «Интерфакс».
По его словам, в зал без кода не пустят даже представителя правительства. Володин отметил, что правительство внесло законопроекты о QR-кодах.
«Надо начинать с себя», — резюмировал он.
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроекты о QR-кодах в середине декабря.