«Надо начинать с себя». В Госдуме вводят QR-коды

12 ноября в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.



Первый предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации.



Второй будет регулировать порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет только о междугородных и международных перевозках. Чтобы улететь куда-то или уехать на поезде, пассажиру нужен будет один из следующих документов: QR-код о прививке; медицинский отвод от вакцинации; подтверждение перенесённого коронавируса.