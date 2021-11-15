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РИА Новости: Госдума рассмотрит законопроекты о QR-кодах в середине декабря

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Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря. Об этом 15 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

12 ноября в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Первый предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации.

Второй будет регулировать порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет только о междугородных и международных перевозках. Чтобы улететь куда-то или уехать на поезде, пассажиру нужен будет один из следующих документов: QR-код о прививке; медицинский отвод от вакцинации; подтверждение перенесённого коронавируса.

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Комментарии (7)

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Короче, под Новый Год быстренько, пока народ закупает шампанское, в трёх чтениях проголосуют.
VKuser478659207
ЛЮДИ, не позволяйте себя кошмарить!!! Если вы не согласны с политикой куар кодов, подавайте свой голос!
VKuser478659207
Теперь оказывается, что инфраструктурой, то есть транспортом, спортивными залами, театрами, общепитом и т. д. пользоваться можно тебе , только "ЕСЛИ"!!! А налоги собирали без всяких "если"!!!
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