РИА Новости: Госдума рассмотрит законопроекты о QR-кодах в середине декабря

Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря. Об этом 15 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.



12 ноября в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.



Первый предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации.

