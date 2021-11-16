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Суд арестовал подростка, обвиняемого в издевательствах над ребенком в курганском детдоме

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В Курганской области суд заключил под стражу юношу, которого обвиняют в истязании ребенка в Кипельском детском доме. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба регионального СКР.

По версии следствия, 16-летний воспитанник «неоднократно» применял силу в отношении двухлетнего мальчика, «причиняя ребенку физические и психические страдания».

Ранее сообщалось, что воспитателей детдома, где произошел инцидент, уволят. СК возбудил два уголовных дела по статьям об истязании и халатности. Расследование находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

«Фонтанка» писала, что ранее в соцсетях появилось видео, на котором 16-летние подростки издеваются над малышом. На кадрах видно, что мальчика дразнят, бьют по голове и животу, предлагают покурить. Также ребенка учат нецензурным выражениям. Старший воспитатель учреждения назвала происходящее «подростковой игрой».

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Комментарии (1)

Zloi_prohozhiy
Зато губернатора Курганской области, который явно был в курсе расформирования Дома Малютки, в результате которого малыши были распределены по детдомам и которого бы гнать надо, Путин наоборот вон в президиум Госсовет включил.
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