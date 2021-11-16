Суд арестовал подростка, обвиняемого в издевательствах над ребенком в курганском детдоме

В Курганской области суд заключил под стражу юношу, которого обвиняют в истязании ребенка в Кипельском детском доме. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба регионального СКР.



По версии следствия, 16-летний воспитанник «неоднократно» применял силу в отношении двухлетнего мальчика, «причиняя ребенку физические и психические страдания».



Ранее сообщалось, что воспитателей детдома, где произошел инцидент, уволят. СК возбудил два уголовных дела по статьям об истязании и халатности. Расследование находится на контроле в центральном аппарате ведомства.