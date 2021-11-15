Воспитателей курганского детдома, где издевались над ребенком, уволят

В Курганской области решили уволить воспитателей кипельского детдома после публикаций об издевательствах подростков над двухлетним ребенком. Об этом 15 ноября сообщила глава регионального управления соцзащиты Анастасия Золотухина.



«В ходе проверки установлено недобросовестное исполнение старшим воспитателем, воспитателями, медицинскими работниками и педагогом-психологом служебных обязанностей в части организации работы с воспитанниками. С воспитателями будут расторгнуты трудовые отношения, медицинским работникам, педагогу-психологу, старшему воспитателю, ответственному за организацию воспитательного процесса в данном учреждении, будут вынесены дисциплинарные взыскания», — цитирует Золотухину пресс-служба правительства области.

