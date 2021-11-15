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Воспитателей курганского детдома, где издевались над ребенком, уволят

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В Курганской области решили уволить воспитателей кипельского детдома после публикаций об издевательствах подростков над двухлетним ребенком. Об этом 15 ноября сообщила глава регионального управления соцзащиты Анастасия Золотухина.

«В ходе проверки установлено недобросовестное исполнение старшим воспитателем, воспитателями, медицинскими работниками и педагогом-психологом служебных обязанностей в части организации работы с воспитанниками. С воспитателями будут расторгнуты трудовые отношения, медицинским работникам, педагогу-психологу, старшему воспитателю, ответственному за организацию воспитательного процесса в данном учреждении, будут вынесены дисциплинарные взыскания», — цитирует Золотухину пресс-служба правительства области.

По ее словам, воспитанник, «совершивший противоправные действия», помещен в изолятор временного содержания. Ранее сообщалось, что СК возбудил два уголовных дела по статьям об истязании и халатности. Расследование находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

«Фонтанка» писала, что ранее в соцсетях появилось видео, на котором 16-летние подростки издеваются над малышом. На кадрах видно, что мальчика дразнят, бьют по голове и животу, предлагают покурить. Также ребенка учат нецензурным выражениям.

Старший воспитатель учреждения назвала происходящее «подростковой игрой».

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