В Курганской области подростки в детском доме издевались над двухлетним мальчиком и заставляли его курить

Правоохранительные органы работают в детском доме села Кипель Курганской области после того, как в Сети появилось видео, на котором 16-летние подростки издеваются над малышом. Подробности 15 ноября сообщает портал 45.RU.



На кадрах видно, что мальчика дразнят, бьют по голове и животу, предлагают покурить. Также ребенка учат нецензурным выражениям.



Главного героя видео с издевательствами поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, пишет ТАСС со ссылкой на УМВД региона.

