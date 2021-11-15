В Курганской области подростки в детском доме издевались над двухлетним мальчиком и заставляли его курить

Правоохранительные органы работают в детском доме села Кипель Курганской области после того, как в Сети появилось видео, на котором 16-летние подростки издеваются над малышом. Подробности 15 ноября сообщает портал 45.RU.
На кадрах видно, что мальчика дразнят, бьют по голове и животу, предлагают покурить. Также ребенка учат нецензурным выражениям.
Главного героя видео с издевательствами поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, пишет ТАСС со ссылкой на УМВД региона.
В разговоре с 45.RU старший воспитатель учреждения рассказала, что старшему парню на видео 16 лет, младшему 2 года.
«Он всегда с ними (детьми) очень хорошо играл. За ними смотрел. Но вот тут как-то в игровой форме получилось, он не хотел никого обижать. Подростковая игра, он даже не подумал, что это плохо по отношению к маленькому ребенку. У нас жестокого обращения по отношению к маленьким детям не было, наоборот — все старшие дети ухаживают за ними (за младшими), гуляют с ними, играют», — сообщила собеседница портала.
Для экстренной проверки в детский дом также выехали сотрудники Главного управления социальной защиты населения по Курганской области. Также на месте работает Следственный комитет.