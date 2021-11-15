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В Курганской области подростки в детском доме издевались над двухлетним мальчиком и заставляли его курить

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Правоохранительные органы работают в детском доме села Кипель Курганской области после того, как в Сети появилось видео, на котором 16-летние подростки издеваются над малышом. Подробности 15 ноября сообщает портал 45.RU.

На кадрах видно, что мальчика дразнят, бьют по голове и животу, предлагают покурить. Также ребенка учат нецензурным выражениям.

Главного героя видео с издевательствами поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, пишет ТАСС со ссылкой на УМВД региона.

В разговоре с 45.RU старший воспитатель учреждения рассказала, что старшему парню на видео 16 лет, младшему 2 года.

«Он всегда с ними (детьми) очень хорошо играл. За ними смотрел. Но вот тут как-то в игровой форме получилось, он не хотел никого обижать. Подростковая игра, он даже не подумал, что это плохо по отношению к маленькому ребенку. У нас жестокого обращения по отношению к маленьким детям не было, наоборот — все старшие дети ухаживают за ними (за младшими), гуляют с ними, играют», — сообщила собеседница портала.

Для экстренной проверки в детский дом также выехали сотрудники Главного управления социальной защиты населения по Курганской области. Также на месте работает Следственный комитет.

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Комментарии (9)

265929496
А как двухлетний вообще оказывается в одном учреждении с подросткмми? Вроде раньше дети-сироты до трех лет находились в доме ренка, отдельно от детей постарше. Теперь не так?
blackcatwhitecat
Да они не считают это издевательством, с ними старшие точно так же обращались. И курят с малолетства. Персоналу наплевать, не надо следить за младшими - и хорошо. Не заметить, что дети курят в помещении - судя по видео, это какой-то холл или игровая, - только если не хотеть ничего замечать.
265839181
Очень грустно читать подобное ....2х летний малыш уже начинает получать от жизни негатив, а что будет дальше...
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