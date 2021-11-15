СК возбудил два уголовных дела из-за издевательств над ребенком в детском доме в Кургане

В Курганской области следователи провели проверку после публикаций в соцсетях об издевательствах подростков над двухлетним ребенком в детском доме села Кипель. Возбуждены два уголовных дела по статьям об истязании и халатности, сообщает 15 ноября пресс-служба СКР.



По версии следствия, 16-летний воспитанник «неоднократно» применял силу в отношении двухлетнего мальчика, «причиняя ребенку физические и психические страдания». СК считает, что это произошло «в результате халатности должностных лиц, обеспечивающих соблюдение прав детей в детском учреждении, а также лиц, ответственных за надлежащий присмотр за малолетними детьми».

