СК возбудил два уголовных дела из-за издевательств над ребенком в детском доме в Кургане

В Курганской области следователи провели проверку после публикаций в соцсетях об издевательствах подростков над двухлетним ребенком в детском доме села Кипель. Возбуждены два уголовных дела по статьям об истязании и халатности, сообщает 15 ноября пресс-служба СКР.
По версии следствия, 16-летний воспитанник «неоднократно» применял силу в отношении двухлетнего мальчика, «причиняя ребенку физические и психические страдания». СК считает, что это произошло «в результате халатности должностных лиц, обеспечивающих соблюдение прав детей в детском учреждении, а также лиц, ответственных за надлежащий присмотр за малолетними детьми».
Расследование находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ.
«Фонтанка» писала, что ранее в соцсетях появилось видео, на котором 16-летние подростки издеваются над малышом. На кадрах видно, что мальчика дразнят, бьют по голове и животу, предлагают покурить. Также ребенка учат нецензурным выражениям.
Старший воспитатель учреждения назвала происходящее «подростковой игрой».