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В Польше пообещали без колебаний применить оружие против мигрантов в случае необходимости

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Пограничная стража Польши без колебаний применит оружие против мигрантов при необходимости. Об этом заявила официальный представитель ведомства Анна Михальская.

«Мы на все дежурства выходим с боевым оружием. Мы — силовая структура, мы проходим тренировки, чтобы в случае необходимости применить это оружие. Могу заверить, что если будет нужно, сотрудники Пограничной стражи не будут колебаться с использованием оружия», — процитировало Михальскую РИА Новости 16 ноября.

Она также подчеркнула, что пограничники будут стараться не использовать оружие без острой надобности.

«Фонтанка» писала, что на границе Польши против мигрантов применили водомет и светошумовые гранаты. Между тем представители белорусского общества Красного Креста и МЧС Белоруссии доставили беженцам гуманитарную помощь в виде молока, консервов, хлеба и детских наборов.

На границе Белоруссии и Евросоюза в ноябре разгорелся миграционный кризис. В МИД Британии считают, что к проблеме причастна Россия, а прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни.

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Комментарии (6)

260671581
Интересно, почему у иностранных туристов в Белоруссии такая высокая смертность ?
Уже 10 туристов сдохли в пригранничной зоне на территории Белоруссии.
07A
Звери, по безоружным из пулеметов! Цоб их дьябли везли, пся кревь!
265055770
Польша уже построила крематории для мигрантов? Или имеющихся хватит?
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