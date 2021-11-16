В Польше пообещали без колебаний применить оружие против мигрантов в случае необходимости

Пограничная стража Польши без колебаний применит оружие против мигрантов при необходимости. Об этом заявила официальный представитель ведомства Анна Михальская.
«Мы на все дежурства выходим с боевым оружием. Мы — силовая структура, мы проходим тренировки, чтобы в случае необходимости применить это оружие. Могу заверить, что если будет нужно, сотрудники Пограничной стражи не будут колебаться с использованием оружия», — процитировало Михальскую РИА Новости 16 ноября.
Она также подчеркнула, что пограничники будут стараться не использовать оружие без острой надобности.
«Фонтанка» писала, что на границе Польши против мигрантов применили водомет и светошумовые гранаты. Между тем представители белорусского общества Красного Креста и МЧС Белоруссии доставили беженцам гуманитарную помощь в виде молока, консервов, хлеба и детских наборов.