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Великий князь Георгий Романов считает, что натиск беженцев «подвергает Европу риску превратиться в нечто иное»

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Великий князь Георгий Романов, который венчался в октябре в Исаакиевском соборе, высказался по поводу беженцев, которые пытаются прорваться в Европу через белорусско-польскую границу. Свое мнение он опубликовал в Twitter 16 ноября.

«Отказ от системы ценностей христианской морали мироустройства, отказ от монархической формы правления в большинстве европейских стран и дальнейшее следование либеральным уступкам натиску агрессивной культуры прибывающих народов подвергают Европу риску превратиться в нечто иное», — считает Романов.

Тем временем продолжаются столкновения мигрантов и полиции на польско-белорусской границе. Один из представителей власти госпитализирован с переломом костей черепа.

Во вторник польские пограничники применили против мигрантов водомёт и светошумовые гранаты. А накануне беженцы попытались штурмом взять границу ЕС. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает неприемлемыми действия стражей порядка.

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Комментарии (11)

Grotesk
а он по какой монархической линии "лысых" или "лохматых" ( Корона Российской империи - неуловимые мстители)
Maiok
))) Цыгане проснулись...
dragvs
У человека подпись в Твиттере: "Eго Импepaторское Bыcoчество Гocyдарь Нacледник Цecaревич и Beликий Kнязь" - похоже что просто жирный тролль.
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