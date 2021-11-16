Великий князь Георгий Романов считает, что натиск беженцев «подвергает Европу риску превратиться в нечто иное»

Великий князь Георгий Романов, который венчался в октябре в Исаакиевском соборе, высказался по поводу беженцев, которые пытаются прорваться в Европу через белорусско-польскую границу. Свое мнение он опубликовал в Twitter 16 ноября.



«Отказ от системы ценностей христианской морали мироустройства, отказ от монархической формы правления в большинстве европейских стран и дальнейшее следование либеральным уступкам натиску агрессивной культуры прибывающих народов подвергают Европу риску превратиться в нечто иное», — считает Романов.

