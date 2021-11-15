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Москвичка, сбившая троих детей на переходе, отправится в колонию-поселение

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Солнцевский райсуд Москвы приговорил Валерию Башкирову, сбившую на переходе троих детей, к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры г. Москвы Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Гособвинение просило назначить девушке шесть лет колонии общего режима.

Авария произошла 16 июля на улице Авиаторов в Москве. 18-летняя Башкирова на «Мазде 3» сбила троих детей на пешеходном переходе. Пятилетний мальчик был госпитализирован с места на вертолете, но спасти его не удалось, позже от травм скончался трехлетний ребенок, ехавший в момент ДТП на беговеле. Выжил лишь девятимесячный малыш в коляске.

Никулинский суд Москвы отправил Башкирову под домашний арест, но после апелляционного представления прокуратуры Тверской районный суд перевел ее в СИЗО. Защита обжаловала решение, но Мосгорсуд 4 августа оставил девушку под стражей.

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Комментарии (18)

dragvs
Детоубийца, это клеймо на всю жизнь теперь. И это очень мягкий приговор, но жизнь себе она поломала, как и другим семьям.
michailPotapov
жесть ну и приговор. 3 трупа ? и 5 лет гостиницы
lamer
Дали в соответствии с законом. В части ДТП он унас чрезвычайно гуманен. Она себя наказала, ей с этим жить и получит от судьбы еще.
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