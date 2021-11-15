Прокурор попросил шесть лет лишения свободы для москвички, сбившей троих детей на переходе

Гособвинение попросило назначить шесть лет лишения свободы для 18-летней москвички Валерии Башкировой, которая сбила трех детей на пешеходном переходе в Солнцево. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.



«В суде государственный обвинитель прокуратуры Москвы в ходе прений сторон попросил назначить В. Башкировой наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года», — говорится в сообщении.

