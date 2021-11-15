Прокурор попросил шесть лет лишения свободы для москвички, сбившей троих детей на переходе

Гособвинение попросило назначить шесть лет лишения свободы для 18-летней москвички Валерии Башкировой, которая сбила трех детей на пешеходном переходе в Солнцево. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.
«В суде государственный обвинитель прокуратуры Москвы в ходе прений сторон попросил назначить В. Башкировой наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года», — говорится в сообщении.
Гражданские иски потерпевших прокурор просил удовлетворить в полном объеме.
Девушка обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Авария произошла 16 июля на улице Авиаторов в Москве. Башкирова на «Мазде 3» сбила троих детей на пешеходном переходе. Пятилетний мальчик был госпитализирован с места на вертолете, но спасти его не удалось, позже от травм скончался трехлетний ребенок, ехавший в момент ДТП на беговеле. Выжил лишь девятимесячный малыш в коляске.
Никулинский суд Москвы отправил Башкирову под домашний арест, но после апелляционного представления прокуратуры Тверской районный суд перевел ее в СИЗО. Защита обжаловала решение, но Мосгорсуд 4 августа оставил девушку под стражей.