После смерти второго ребенка из-за ДТП с 18-летней за рулем прокуратура требует отправить виновницу в СИЗО

Следком хочет забрать уголовное дело о нарушении ПДД себе, а прокуратура требует ужесточить меру пресечения обвиняемой.

Как пишет 18 июля ТАСС, надзор настаивает на том, что 18-летняя Валерия Башкирова на время следствия должна быть заключена под стражу. Прокуратура также требует у полиции не затягивать с квалификацией и перепредъявить девушке обвинение уже по пятой части статьи о нарушении ПДД, в которой говорится о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее Следком заявил, что в связи с общественным резонансом будет просить МВД передать дело им.