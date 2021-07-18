После смерти второго ребенка из-за ДТП с 18-летней за рулем прокуратура требует отправить виновницу в СИЗО

Следком хочет забрать уголовное дело о нарушении ПДД себе, а прокуратура требует ужесточить меру пресечения обвиняемой.
Как пишет 18 июля ТАСС, надзор настаивает на том, что 18-летняя Валерия Башкирова на время следствия должна быть заключена под стражу. Прокуратура также требует у полиции не затягивать с квалификацией и перепредъявить девушке обвинение уже по пятой части статьи о нарушении ПДД, в которой говорится о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Ранее Следком заявил, что в связи с общественным резонансом будет просить МВД передать дело им.
Башкирова ехала на «Мазде» 16 июля, когда на проспекте Авиаторов сбила троих детей. Девятимесячная девочка в тяжелом состоянии, ее братья, 3 и 5 лет, умерли. Сперва сообщалось, что Башкирова была пьяна, однако затем официальные органы говорить об этом перестали, сославшись на отсутствие экспертизы.