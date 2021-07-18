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После смерти второго ребенка из-за ДТП с 18-летней за рулем прокуратура требует отправить виновницу в СИЗО

Следком хочет забрать уголовное дело о нарушении ПДД себе, а прокуратура требует ужесточить меру пресечения обвиняемой.

Как пишет 18 июля ТАСС, надзор настаивает на том, что 18-летняя Валерия Башкирова на время следствия должна быть заключена под стражу. Прокуратура также требует у полиции не затягивать с квалификацией и перепредъявить девушке обвинение уже по пятой части статьи о нарушении ПДД, в которой говорится о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее Следком заявил, что в связи с общественным резонансом будет просить МВД передать дело им.

Башкирова ехала на «Мазде» 16 июля, когда на проспекте Авиаторов сбила троих детей. Девятимесячная девочка в тяжелом состоянии, ее братья, 3 и 5 лет, умерли. Сперва сообщалось, что Башкирова была пьяна, однако затем официальные органы говорить об этом перестали, сославшись на отсутствие экспертизы.

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Комментарии (19)

Alex000
Как поможет СИЗО в данном случае? Куда она теперь с подводной лодки денется-то? Разве что сократит срок, два дня за один... но надо ли?
bratvanavsegda
Это не невнимательность. Это глупость. Ситуация как под копирку повторяется регулярно - кто-то останавливается перед пешеходным переходом, а кто-то думает, что эти дураки просто так перед пешеходным переходом стоят и притапливает.
КарабасСПб
Она конечно виновата, но больше всего вины на государстве. На АкадЭмика бабло есть, но попов есть,на дворцы есть. А поставить подземный или надземный переход бабла нет. Нельзя делать пеш.перезолы на многополосном движении.
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