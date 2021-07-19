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18-летняя москвичка, устроившая смертельное ДТП с тремя детьми, отправлена в СИЗО

Суд изменил меру пресечения для 18-летней москвички, устроившей смертельное ДТП в Солнцево. 19 июля Валерию Башкирову на два месяца отправили в СИЗО по постановлению столичного ГСУ ГУ МВД, сообщает пресс-служба Мосгорсуда. Ранее в качестве меры ей был избран домашний арест.

Фото: пресс-служба Тверского районного суда г. Москвы
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Башкирова на «Мазде 3» сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве. Пятилетний мальчик был госпитализирован с места на вертолёте, но спасти его не удалось, позже от травм скончался трёхлетний ребёнок, ехавший в момент ДТП на беговеле. Выжил лишь девятимесячный малыш в коляске.

пресс-служба Тверского районного суда г. Москвы

Фото: пресс-служба Тверского районного суда г. Москвы

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Комментарии (19)

Nothing
кто выдал "права" того на 8 лет в лагеря!
michailPotapov
Жаба.Туда и дорога. лет 10 засадить
Antuan Rokanten
Это страшная трагедия. Есть поговорка: не суди и не судим будешь. Но здесь она не канает. Таких существ надо направлять на пожизненные работы, чтобы содержала пострадавшую семью, все имущество родителей продать и тоже отправить пострадавшей семье в качестве компенсации. Ну и, соответственно, пожизненное лишение прав. Пока таких наказаний не будет ничего не изменится.
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