Суд изменил меру пресечения для 18-летней москвички, устроившей смертельное ДТП в Солнцево. 19 июля Валерию Башкирову на два месяца отправили в СИЗО по постановлению столичного ГСУ ГУ МВД, сообщает пресс-служба Мосгорсуда. Ранее в качестве меры ей был избран домашний арест.
Башкирова на «Мазде 3» сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве. Пятилетний мальчик был госпитализирован с места на вертолёте, но спасти его не удалось, позже от травм скончался трёхлетний ребёнок, ехавший в момент ДТП на беговеле. Выжил лишь девятимесячный малыш в коляске.
пресс-служба Тверского районного суда г. Москвы