Под домашний арест на два месяца суд в Москве отправил юную жительницу столицы. Экспертиза пока официально не подтвердила опьянение девушки в момент аварии с тремя детьми.

Как сообщает пресс-служба Мосгорсуда 17 июля, под арестом девушка пробудет минимум до середины сентября. Ранее прошла информация, что за руль 18-летняя москвичка села нетрезвой, однако позже выяснилось, что результатов экспертизы пока нет.

Девушке предъявлено обвинение по статье о нарушении ПДД со смертельным исходом. На пешеходном переходе накануне она сбила троих детей, самому младшему из которых 9 месяцев. Пятилетнего мальчика увезли с Гагаринской улицы на вертолете, но спасти его не удалось. Еще один ребенок, четырехлетний, в тяжелом состоянии.