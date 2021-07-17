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Ждать приговора за смертельное ДТП с тремя детьми 18-летняя москвичка будет дома

Под домашний арест на два месяца суд в Москве отправил юную жительницу столицы. Экспертиза пока официально не подтвердила опьянение девушки в момент аварии с тремя детьми.

Как сообщает пресс-служба Мосгорсуда 17 июля, под арестом девушка пробудет минимум до середины сентября. Ранее прошла информация, что за руль 18-летняя москвичка села нетрезвой, однако позже выяснилось, что результатов экспертизы пока нет.

Девушке предъявлено обвинение по статье о нарушении ПДД со смертельным исходом. На пешеходном переходе накануне она сбила троих детей, самому младшему из которых 9 месяцев. Пятилетнего мальчика увезли с Гагаринской улицы на вертолете, но спасти его не удалось. Еще один ребенок, четырехлетний, в тяжелом состоянии.

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Комментарии (11)

муматор
Люмпены в цене у нынешней власти, надёжа и опора её.
aaignat
Опять дети окажутся пьяными, а тварь попытается съехать
Мимопрохожу
Как известно, степень опьянения определяется у нас родственными связями. Пока все связи не установят, экспертизу завершать нельзя, это же очевидно. Так ведь и уважаемых людей обидеть можно. Надо ещё обязательно детей проверить на степень опьянения, по сложившейся в России практике.
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